10-летний Никита Завьялкин из Саранска пожал руку Артему Дзюбе

На тренировке сборной России на стадионе «Мордовия Арена» осуществилась мечта 10-летнего жителя Саранска Никиты Завьялкина, который в прямом новогоднем эфире попросил у Главы Мордовии Владимира Волкова подарить ему возможность пожать руку Артему Дзюбе.

Ученик 30-й саранской школы с отличием окончил третий класс, но при этом страдает тяжелым заболеванием. Никита и его отец были приглашены на мероприятие национальной команды. Капитан сборной России Артем Дзюба и Станислав Черчесов в присутствии Главы Мордовии лично пообщались с мальчиком.



