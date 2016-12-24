Сборная России провела открытую тренировку в Саранске

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Перед тем, как отправиться в Нижний Новгород на матч со сборной Кипра, национальная команда России провела восстановительную тренировку на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Доступ на трибуны был открыт для болельщиков, и после тренировочного занятия ставшие свидетелями памятного момента зрители получили автографы, а самые удачливые - сфотографировались с кумирами.
Рекордсменом по раздаче автографов, на сей раз, стал защитник «Спартака» Георгий Джикия. Казалось, он не уйдет в раздевалку, пока не одарит каждого волшебным росчерком маркера. Наряду с ним, активно общались с собравшейся аудиторией Артем Дзюба, Федор Чалов, Ильзат Ахметов, Федор Смолов. Юные футболисты протягивали игрокам не только фотографии и листки бумаги, но и футболки, и даже бутсы.
«Было приятно играть при полных трибунах, на таком замечательном стадионе. Саранск очень хорошо подготовился к матчу сборной, и заметно преобразился с тех времен, когда мне доводилось приезжать сюда на матчи Премьер-лиги. Поддержка была просто впечатляющей», - подчеркнул в общении с журналистами защитник Федор Кудряшов, выступающий за турецкий клуб «Инстанбул Башакшекир».
Тренировку посетил Глава Мордовии Владимир Волков, который пообщался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, а также обратился с напутственным словом к главной команде страны. Футболисты оценили речь руководителя республики и дружно поблагодарили Владимира Дмитриевича аплодисментами.
Факт того, что все остались довольны организацией матча, подтверждала еще и фраза «Спасибо, Саранск!», красовавшаяся на табло стадиона «Мордовия Арена» по инициативе представителей Российского футбольного союза.
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