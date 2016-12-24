«Бесконтактный массаж мозга эбонитовой палочкой…»

Известный врач-диетолог Алексей Ковальков - о новомодных программах для похудения и реальных способах борьбы с лишним весом

Российский врач-диетолог, эксперт популярных телепрограмм ведущих российских телеканалов Алексей Ковальков не только разработал собственную методику похудения, но и на своем опыте показал, что избавить человека от лишнего веса возможно. Мы поговорили с ним о том, как надо и как не надо худеть и как некоторые популярные сейчас способы снижения веса могут навредить организму.

Устраните причину

- Многие люди во всем мире пробуют различные диеты - только результат не всегда положительный. В чем причина?

- Дело в том, что любой избыточный вес, начиная с 10 килограммов, - это симптом какой-то патологии в организме. И если в 60-70 лет это нормально, то в 18 лет - нет. Поэтому врачи выделили заболевание, которое называется «ожирение», - когда избыточная масса тела больше 10 процентов. Пытаться бороться с ожирением с помощью диет - все равно, что лечить пневмонию и повышение температуры тела при ней в ледяной ванне: снизить-то можно, а вот вылечиться - вряд ли. Но у нас многие все же пробуют различные диеты, ездят в разные санатории и проходят некие очистительные системы. Женщины официально по статистике садятся на диету за свою жизнь в среднем 33 раза. Как лето приходит - сразу начинается диета. Простой пример для большей наглядности: у вас дома лопнула труба, на пол натекла вода. Вы убираете жидкость в надежде, что завтра ничего не будет. А у вас на следующий день - опять та же картина. Тогда вы думаете: может, тряпка была не та? И берете другую, чтобы вытереть лужу. Опять натекла вода - берете тогда моющий пылесос и все им собираете. А в голову не приходит, что надо перекрыть трубу, а не убирать воду каждый день. Точно так же с лишним весом: вы не сможете убрать его, не устранив причину.

Пройдите полное обследование

- Какие могут быть причины лишнего веса? Где искать проблему?

- Это все индивидуально, нет общего ответа. У каждого - свое. Надо понять, что происходит лично с тобой. Когда ко мне приходят люди с этой проблемой - я настаиваю на том, чтобы они прошли полное обследование, фактически диспансеризацию. Нужно исследовать человека. Когда перед тобой сидит пациент и ты все про него знаешь: знаешь его режимы питания, привычки, как все это развивалось, знаешь уровень его тестостерона, количество витамин D в организме (его недостаток тоже может влиять на лишний вес. - Прим. авт.), то ты сразу знаешь, что с ним делать. И ты говоришь ему, что вот вам ваши анализы, надо все привести в норму за такое-то время такими-то путями, а только потом мы будем решать проблему лишнего веса.

- Гормоны исследовать надо?

- Обязательно, всегда и всем. Единственное - у женщин все сложнее, чем у мужчин. Они - как космический корабль: такие циклы идут! И в каждом цикле - еще четыре цикла, и в каждом из них - свои гормоны. А еще есть один цикл, который идет четыре месяца. Это только грамотный эндокринолог может понять, в чем у них дело. С мужчинами гораздо проще, три показателя в гормонах надо смотреть: тестостерон, адреналин и инсулин.

- Есть же еще гормон стресса - кортизол…

- Да. Кстати, его видно сразу. Когда приходят пациенты, которые на нервах набирают вес, у них всегда присутствует одна особенность. Это элемент синдрома Иценко - Кушинга: когда голова, шея и грудь большие, а ноги при этом тонкие. Когда такой пациент появляется - я сразу понимаю причину его веса.

Выбор за вами

- Как решить: надо худеть или нет? Допустим, есть лишний вес, но тебя вполне все устраивает…

- Мы живем в свободной стране, и это личное дело каждого: будете худеть или нет. Нужно, чтобы человек созрел для своего решения. Я всегда спрашиваю пациентов: что послужило последней каплей для того, что вы решили похудеть? Недавно одна женщина говорит: пришел сын из школы и попросил: «Мама, ты не ходи больше ко мне в школу, а то после каждого твоего визита половина класса обсуждает тебя при мне, а я не могу это слушать - защищаю тебя, дерусь». Она всю ночь не спала, проплакала. В этом случае - да, надо идти и решать эти вопросы.

- Есть такое мнение, что все наши проблемы - в голове. Вы согласны с этим?

- У нас лечением ожирения занимаются сейчас все, в том числе и психологи. Я не скажу, что они не нужны. Они дают правильную мотивацию, поддерживают людей. Например, у мужчин мотивация держится 72 часа. И потом с ним опять нужно встретиться, побеседовать. Но давайте зададим себе вопрос: можем ли мы своим мозгом что-то изменить внутри организма, кроме двигательной реакции? Например, температуру тела? Потоотделение? Про биохимию на клеточном уровне я вообще не говорю. Вы даже дыхание свое остановить не сможете - только на короткое время, но потом все равно вдохнете. Поэтому - что наш головной мозг может, даже если ему внушить? Один психолог со мной был готов поспорить. Я сказал: «Хорошо: когда у вас аппендицит воспалится и нужно будет хирургическое вмешательство, я встану в дверях операционной и скажу: «Давайте, усилием воли решите этот вопрос!».

Обходите шарлатанов стороной

- Сейчас в интернете можно найти много различных способов похудеть: начиная от марафонов и заканчивая какими-то групповыми похудениями...

- Давайте по логике. Мне часто пишут, спрашивают, что вот там какая-то девочка проводит в интернете марафон стройности. Собирает со всех тысячи рублей, создает команду. Я говорю: я про такую девочку не слышал. Если это врач, то скажите, что она окончила. А она, оказывается, не врач даже - но при этом диктует, кому и что делать. Если вам рекомендовал эту диету врач, то я слова против не скажу, потому что не знаю, какие у него были на это основания. В остальных случаях, если вы приходите к какому-то человеку, и он говорит, что вам делать, не разбираясь индивидуально в вашей проблеме, не сдав никаких анализов, то вы просто себя не бережете.

- Еще сейчас модны различные детоксы, очищающие программы…

- Да, товарищи, которые про них рассказывают, даже на конгрессах бывают. Очистка на клеточном уровне, бесконтактный массаж мозга эбонитовой палочкой... Я сейчас не шучу - мне все это серьезно рассказывали. Теперь про физиологию. Когда какой-то вирус попадает внутрь клетки, на него невозможно воздействовать. Будь это малярия, грипп или даже ВИЧ. В клетку ни одно лекарство не попадает, потому что оно не может пройти сквозь клеточную мембрану из-за своей величины. Как вы будете чистить клетку изнутри?! Чаще всего чистка у них заключается в том, чтобы сделать банальную клизму, которую врачи делают больным перед операцией. И только наивные люди полагают, что после этого «жир из клетки вытекает в прямую кишку». Это же абсурд! Нам с вами сейчас смешно, но очень многие люди занимаются этим. Хотите прочиститься - купите слабительное в аптеке. Но вообще лезть в свой организм, не понимая процессов, которые в нем происходят, не стоит.

Лечебное голодание

- Что скажете про лечебное голодание? Можно похудеть таким способом под присмотром врачей?

- Открываем классику. Основоположники лечебного голодания в России писали, что оно направлено исключительно на лечение аутоиммунных заболеваний, никакого ожирения даже рядом не стояло. У нас приходили люди после лечебных голоданий, и мы им вес не могли остановить - не то что похудеть. Все знают, что если голодать, то килограммы непременно вернутся и приведут с собой «друзей».

- А разгрузочные дни стоит устраивать?

- Если вы объелись - как тот волк из мультика, который говорит после сытного ужина: «Щас спою!», - то можно. Например, на Новый год или на день рождения друга вы переели. И на следующий день вам надо этот кишечник разгрузить, потому что он - как анаконда, которая наглоталась мартышек: он даже шевелиться не может, весь забит. Выпейте слабительное, поменьше поешьте - вот и все. В остальном это бессмысленно, потому что нечего разгружать, если ничего не загрузилось.

Чудеса «Кудесана»

- При большой потере веса часто обвисает кожа. Что делать?

- Можно посещать косметолога, который знает, как справиться с этой проблемой, принимать внутрь в капсулах коэнзим q10. И еще делайте вот что, дам один важный рецепт. Лет десять назад я это придумал и описал. Вы берете препарат, который называется «Кудесан». Он продается в каждой аптеке и стоит очень дешево, у всех хватит на него денег. Берете флакон «Кудесана», полстакана самой жирной сметаны и полстакана самого жирного кефира. Не выпиваете это все, а смешиваете в однородную массу, раскладываете в формочки для льда и - в морозилку.

- Как использовать?

- После того как вы помылись - а я надеюсь, что вы моетесь каждый день, - берете этот кусочек льда через салфетку и быстрым темпом, веерообразными движениями, движетесь от соска вверх по всему телу, потом - по лицу. Главное - не отвлекаться и не останавливаться. Потом посидели пять минут в душе - и все смыли. Вы не узнаете свою кожу! Вы забудете о всех своих кремах, которые покупаете в больших количествах, потрясая бюджет семьи. Простой рецепт, но очень действенный!

Валерия Хващевская