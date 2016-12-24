«МЫ С ДОСТОИНСТВОМ ВЫШЛИ ИЗ ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ СИТУАЦИИ»

После ключевой победы над «Балтикой» Марат Мустафинпоблагодарил футболистов, способных стойко переносить трудности

Гол Дениса Пояркова, забитый на 41-й минуте домашнего матча с «Балтикой» хладнокровным ударом с «точки», окончательно определил, что в губительную зону вылета саранская команда не опустится. Несмотря на все трудности и непристойные злорадства недоброжелателей, флагман мордовского футбола решил вопрос сохранения прописки в ФНЛ (по крайней мере, по спортивному принципу). Проигравшая сторона с досады сетовала на то, что пенальти был неочевидным. Но видео четко подтверждает, что защитник гостей заслоняет путь к мячу Антону Орлову, используя недозволенные действия.

Теперь круг команд, находящихся в подвешенном состоянии, сузился до трех. Спор на тему, кому остаться в постэлитном классе, а кому выжидать, что подвальная черта переместится ниже 16-го места, актуален лишь для «Балтики», «Армавира» и «Факела». Порадовали болельщиков «Мордовии» и результаты матчей предпоследнего тура с участием команд, находящихся выше в таблице. От «Химок», идущих на 9-й строчке, подопечных Марата Мустафина отделяет всего три очка. На точно таком же расстоянии - «Ротор» и «Краснодар-2» (и у них сейчас те же 12 побед, что и у «Мордовии»). Волгоградцы примут дома «Чертаново», задумавшее по окончании сезона сыграть еще и «товарняк» (без зрителей) со сборной России. «Бычков» ждет в гости вылетевшая, но продолжающая кусаться «Сибирь». Химчане скрестят шпаги с «Лучом», который минимальной победой над «Факелом» также обезопасил себя от вылета.

Нашим любимцам 25 мая, в день рождения главного тренера, предстоит поездка в соседний Нижний Новгород. При этом команда Дмитрия Черышева оставила на потом вопрос сохранения места в зоне стыковых матчей. Наравне с нижегородцами, шансы на четвертую итоговую строчку сохраняет целый квартет команд - «Чертаново», «СКА-Хабаровск», «Шинник» и «Авангард». Впрочем, при любом результате на стрелке Волги и Оки спроса с «Мордовии» будет меньше. Положа руку на сердце, скажем, что все, чего могла добиться наша команда в тяжелейшем, по многим определяющим параметрам, сезоне, она уже добилась.

В сравнении с остальными, «красно-бело-синим» было проще лишь в том плане, что турнирный багаж, добытый летом и осенью, позволял чувствовать под ногами более-менее надежный плацдарм даже в дни чувствительных поражений. Если же открыть итоговую таблицу предыдущего сезона в ФНЛ, то можно обнаружить, что команде, занявшей 10-е место, хватило для этого 45 очков. На нашем балансе сейчас 47. Впрочем, прошлым летом из ФНЛ фантастическим образом вообще никто не вылетел. Уцелел даже пришедший к финишу двадцатым «Факел». Но это, как говорится, уже совершенно другая история. Напоследок вполне уместно напомнить о том, что по очкам, набранным в гостях, «Мордовия» по-прежнему в «тройке» сильнейших (26 очков). Более урожайными выездами в настоящий момент могут похвастать только клубы, шагнувшие в Премьер-лигу, - ФК «Тамбов» (35 очков) и ФК «Сочи» (33 очка).

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Хочу поздравить всех с победой! С очень важной для нас победой. Во-первых, для нашего турнирного положения. Во-вторых, учитывая тот факт, что в последний раз в сезоне сыграли дома. Если говорить по игре, то считаю, что в недельном микроцикле мы очень качественно к ней подготовились и сыграли очень дисциплинированно от первой и до последней минуты. - Ждать ли ротации состава в следующем матче, учитывая, что в зону вылета команда уже не опустится? - Мы бы с удовольствием эту ротацию провели, если бы имели такую возможность. Но по ходу всей весенней части так называемая боевая обойма у нас состоит из 12-13 человек. Поэтому те, кто здоров, те и играют. Если бы у нас было по два человека на место, можно бы было как-то ротировать состав. Но сейчас такого нет в принципе. Конечно, будем готовиться. Но равноценными игроками и конкуренцией по позициям элементарно не располагаем. - Может, тому же Александру Ермакову дать поиграть побольше?! - Придет его время - дадим поиграть. Не забывайте, что ФНЛ - это серьезный уровень. В стартовый состав включаем тех игроков, кто лучше выглядит в недельном микроцикле. - Владислав Адаев вышел только на замену, а Руслан Мухаметшин не сыграл вообще. Поясните, в каком состоянии сейчас находятся эти футболисты? - Адаев немного приболел и принимал участие только в последних двух тренировках. У Руслана мышечный спазм. Он тоже лечился, проходил лечение в Казани. В заявку на матч мы его включили, но рисковать не стали. Думаю, что в матче в Нижнем Новгороде он получит игровое время. - Денис Поярков достаточно уверенно смотрится в центре защиты. Нет ли мыслей окончательно сменить ему амплуа?! - Соглашусь, что он очень удачно сыграл все игры на позиции центрального защитника. Без каких-то грубых ошибок. Но он давно в футболе, и я им очень доволен. На данный момент поправился Климов, но Сухарев по-прежнему больной. Наверное, так и придется ставить в центр Пояркова. И все-таки вы поймите, что подобные переводы имеют место быть не от хорошей жизни. У нас многим ребятам весной пришлось действовать не там, где они привыкли играть. Здесь я им благодарен. Прежде всего, за то, что спокойно все это воспринимали и доставали из себя все, чем располагают. Огромное спасибо команде - за понимание, адекватную реакцию. В силу сложившихся обстоятельств мы остались фактически вообще без нападающих. Надо понимать, что конец сезона, и люди не железные. Присутствовали и психологическая усталость, и мышечные травмы. Иными словами, мы с достоинством вышли из тяжелейшей ситуации. Поэтому отдельно благодарю всех, кто к этому был причастен. Все - большие молодцы! - Вы согласны с мнением болельщиков, признавших Адаева лучшим игроком сезона? - Конечно, согласен. Влад сыграл очень ярко и постепенно приобрел необходимую стержневому игроку уверенность. Стабильно выходил в стартовом составе, забивал важные голы как в осенней, так и в весенней части сезона. Болельщикам нравится, когда у игроков в арсенале есть дриблинг, когда после зрелищных индивидуальных решений на поле идут передачи в штрафную. К тому же он наш, свой, доморощенный футболист. Есть все основания полагать, что в дальнейшем Адаев будет только прогрессировать. Михаил СЕМЕНОВ, и.о. главного тренера «Балтики»: - Проиграли. Поэтому сложно давать комментарии. Задавайте ваши вопросы. - Как восприняли эпизод с назначением пенальти? - Специально посмотрели видеозапись нашего оператора в перерыве. Считаем, что пенальти не было. - Как оцените действия Максима Тишкина, который играл в родном городе? - Отлично оцениваю. Качественный футболист. Боец. Постоянно жертвует собой. - Есть еще какие-либо претензии к судейству? - Сейчас трудно ответить. Много эмоций после игры. Надо смотреть видеозапись и уже потом что-то утверждать.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА