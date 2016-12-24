ВЛАДИСЛАВ АДАЕВ - ОБЛАДАТЕЛЬ «ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ»

По завершении матча ФК «Мордовия» - «Балтика» состоялось вручение «Приза зрительских симпатий» - традиционной награды, которой, начиная с 1987 года, отмечают лучшего игрока сезона в составе флагмана мордовского футбола. Давным-давно все начиналось с записок, передаваемых зрителями в рубку диктора стадиона «Светотехника». Но вот уже целое десятилетие болельщики высылают свои варианты с символической «тройкой» на электронный адрес пресс-службы клуба.

В этот раз упорная борьба проходила в основном между тремя кандидатами - полузащитниками Владиславом Адаевым и Филиппом Дворецковым, а также вратарем Александром Кобзевым. В итоге с небольшим перевесом победил доморощенный футболист, ощутимо прибавивший за два последних сезона. Из капитана дублирующего состава, игравшего в молодежном первенстве России в пору выступлений «Мордовии» в Премьер-лиге, Влад вырос в твердого игрока основы. Талантливый хавбек отменно передвигается с мячом на скорости и обладает хорошим дриблингом. Его всегда отличает то, что на пути к воротам он может заложить красивый финт, поймав на ложном маневре соперника. И отнюдь не случайно, по данным InStat, в его активе наибольшее количество обводок среди игроков нынешнего состава «Мордовии». В первых матчах сезона Адаев был активен и заметен на поле, но зачастую ему не хватало должной уверенности. Однако постепенно все это пришло. Как и голы, приносившие крайне важные победы.

Не может не радовать и тот факт, что второй сезон подряд обладателем почетного трофея становится доморощенный футболист. 17 июля 2018 года, по завершении домашнего матча с «Нижним Новгородом» (2:2), поздравления от старшего советника Главы Мордовии Станислава Лысова, который сам в молодости был неплохим футболистом и выходил на поле в футболке «Светотехники», принимал голкипер Денис Шебанов, прошедший тернистый путь от «Мордовии-89» (под началом Марата Мустафина) до уникальной «сухой» серии в составе главной команды республики. Сейчас приза удостоен не менее достойный мастер, постигавший азы футбола в МЦПЮФП «Мордовия» под руководством Эдуарда Тюшева и Алексея Федюнина.

Весьма любопытно, что теперь число наших собственных воспитанников, получавших в разные годы «Приз зрительских симпатий», равняется чисто футбольной цифре 11, а число выданных им кубков - примечательной для Мордовии цифре 13. В достойных предшественниках у Шебанова и Адаева - Инчин, Н. Иванов, Федосов, Дикарев, Савочкин, Архипов, Никулкин, Курочкин и Д. Сысуев.

Полный список выбранных лауреатов выглядит следующим образом: Владимир Инчин (1987), Алексей Бессонов (1989), Николай Иванов (1990), Эдуард Шаповалов (1991), Альберт Федосов (1992), Сергей Дикарев (1993, 1994, 1996), Сергей Марков (1995), Эдуард Зацепин (1997), Сергей Савочкин (1998), Владислав Архипов (1999), Валерий Клейменов (2000), Олег Губанов (2001), Виталий Никулкин (2002), Олег Веретенников (2003), Кирилл Курочкин (2005), Дмитрий Сысуев (2006), Александр Гайдуков (2007), Денис Снимщиков (2008), Алексей Мулдаров (2009), Рустем Мухаметшин (2010), Руслан Мухаметшин (2011/2012, 2012/2013), Алексей Иванов (2013/2014), Антон Коченков (2014/2015), Евгений Луценко (2015/2016), Денис Шебанов (2017/2018), Владислав Адаев (2018/2019). По итогам сезонов 1988, 2004 и 2016/2017 годов приз по различным причинам не присуждался.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА