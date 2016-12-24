ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Специалисты Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» продолжают обучающие мастер-классы для юных футболистов из районов нашей республики. На минувшей неделе познавательные тренировки были проведены в Ковылкине, Зубовой Поляне и Рузаевке.

В первый из перечисленных райцентров для занятий с местной командой девушек «Олимп» выезжали главный специалист по женскому футболу в Мордовии Александр Курчавый, главный тренер «Мордовии-2010» Рафаэль Асирян, а также тренер вратарей младших возрастов нашего Центра Ярослав Яшин.

В Зубовой Поляне с местными футболистами 2008 - 2010 годов рождения занимался старший тренер МЦПЮФП «Мордовия» по методической работе и тренер-консультант ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» Владимир Рокунов, объяснивший ребятам, в числе прочего, как правильно играть головой.

В Рузаевке на футбольном поле при новой школе № 12 мастер-класс для юных футболистов 2004 - 2005 годов рождения организовали наставники «Мордовии-2004» Сергей Дикарев и Игорь Лазарев. В занятии участвовали ребята, занимающие футболом в рузаевской ДЮСШ под руководством Дениса Шитихина, Александра Артемова и Евгения Кандахарова.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА