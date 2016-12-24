ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

«А я выздоровлю или это неизлечимо?»
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
В России снова ужесточают порядок прохождения ТО
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции