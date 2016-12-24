Большой футбол в Саранске

Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году

8 июня Саранск ждет очередной грандиозный футбольный праздник. Никогда прежде национальная сборная России не проводила у нас свои матчи (тем более официальные). Но высокий уровень инфраструктуры, созданной в столице Мордовии к чемпионату мира по футболу 2018 года и ставшей его наследием, а также сама политика Российского футбольного союза в отношении городов-организаторов минувшего мундиаля наглядно демонстрировали, что рано или поздно такое событие в нашем городе обязательно произойдет.

Еще в декабре прошлого года главный тренер сборной России Станислав Черчесов прозрачно намекнул, что готов сыграть там, где летом 2018-го мордовское радушие и гостеприимство уже успели оценить футболисты и болельщики из Перу, Дании, Колумбии, Японии, Ирана, Португалии, Панамы и Туниса. «У нас осталось несколько стадионов чемпионата мира, где мы еще не играли, - в Мордовии, Нижнем Новгороде и Волгограде. Сборная России - это не Москва, а вся страна», - подчеркнул Станислав Саламович в эфире телеканала «Матч ТВ». 6 февраля данное намерение было подтверждено официальной информацией.

Сан-Марино и Кипр - соперники сборной России по летним поединкам в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Саранск и Нижний Новгород - два города ЧМ-2018, идеально подходящие под логистику передвижений национальной команды. Находясь на незначительном расстоянии друг от друга, оба города располагают новыми современными аренами с прекрасным качеством футбольного поля и не раз доказывали, что готовы порадовать участников матчей внушительной аудиторией на трибунах.

Продажа билетов на саранский и нижегородский матчи стартовала 8 мая (то есть, как и сообщалось, ровно за месяц до первого из них). Собственно, как только появилась информация о месте проведения игр, интернет сразу же запестрил предложениями приобрести билеты. Но доверять многочисленным бутафорским конторам, пытающимся подловить своих потенциальных жертв в поисковых системах, ни в коем случае не стоит. Ситуация, надо сказать, не новая. Болельщики, «съевшие собаку» в футболе, хорошо знакомы с особенностями билетных продаж и не склонны доверять подобным сообщениям. А вот типичный обыватель зачастую ведется на подобные уловки, не подозревая, что за ними могут стоять как люди, называемые в соответствующей среде перекупами, так и самые обыкновенные мошенники.

Российский футбольный союз, будучи прямым организатором матчей национальной сборной, настоятельно рекомендует использовать для покупки билетов исключительно официальные ресурсы РФС (и ссылки, на них приведенные). Однако и это далеко не всегда помогает удовлетворить человеческое любопытство. В частности, разъяснительной работой с желающими воочию увидеть игру сборной России в период с февраля по апрель приходилось заниматься как представителям стадиона «Мордовия Арена», так и сотрудникам пресс-службы футбольного клуба «Мордовия», имеющим достаточно косвенное отношение к организации матча.

Для тех, кто еще так и не разобрался, где приобрести билет на матч Россия - Сан-Марино, сообщаем единственно верную ссылку - https://saransk.kassir.ru/sport/chempionat-evropyi-2020-kvalifikatsiya-3-y-tur-rossiya—san-marino. Во избежание случаев мошенничества билеты, в их электронном виде, следует приобретать только по указанной ссылке! Все остальные источники, включая те, у которых схожие названия, наличие зрительского места гарантировать не могут.

Сейчас в свободном доступе билеты стоимостью 1200 - 1300 рублей на центральные трибуны А и С. Часть самых дешевых билетов на места за воротами (трибуны В и D), выставленная на продажу 8 мая, разлетелась как горячие пирожки - были раскуплена буквально за сутки. В течение текущей недели запланирован старт продаж в билетном центре стадиона «Мордовия Арена». Болельщикам, посетившим матч ФК «Мордовия» - «Балтика» Калининград (19 мая), будет предоставлена возможность приобрести билеты на места, предназначенные для активной поддержки (секторы B143 - B145, стоимость 500 рублей), в формате «один билет/один болельщик/одна заявка» (касса № 8).

Учитывая масштаб мероприятия и наблюдающийся ажиотаж, матч Россия - Сан-Марино, вне всяких сомнений, можно считать главным спортивным событием для нашей республики в текущем 2019 году. «Ожидаем свыше 40 тысяч зрителей, уже раскуплено более 20 тысяч билетов, - отметил Глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА «Новости». - Абсолютное большинство болельщиков - русскоязычные, иностранцев ожидается немного, просто в силу того, что Сан-Марино - одна из самых малонаселенных стран мира».

Городская инфраструктура полностью готова к приему болельщиков. Находящиеся на пути к стадиону улицы, а также мост, ведущий к оранжево-белой чаше из центральной части города, станут полностью пешеходными.

«Вопросам безопасности в день матча будет уделено повышенное внимание - как непосредственно на стадионе и в его периметре, так и в районе расположения спортивного объекта, - подчеркнул в интервью Владимир Волков. - Меры безопасности будут применяться, исходя из опыта проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Так же, как и летом прошлого года, часть автомобильных дорог в районе стадиона перейдет в полное распоряжение пешеходов, болельщиков. Городской пассажирский транспорт будет работать в усиленном режиме. Также запланирована организация работы автобусов-шаттлов, которые после матча развезут болельщиков со стадиона в районы города».

Ожидается в Саранске и высокая загруженность гостиниц, прежде всего, 4-5 звездочных - «Шератон», «Адмирал», «Меркюр», «Меридиан». По информации администрации гостиниц, уже сейчас забронирована большая часть номерного фонда, причем по ряду отелей в день матча бронь составляет 100 процентов.

Известно, что российская сборная заселится в пятизвездочный отель «Шератон», а команда Сан-Марино - в четырехзвездочную гостиницу «Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике», где в дни ЧМ-2018 проживала сборная Панамы и осталась всецело довольна оказанным ей приемом.

Специальной фан-зоны, как это было год назад на чемпионате мира по футболу, не предполагается. Но яркие и самобытные мероприятия наверняка порадуют гостей мордовской столицы. «Хорошая культурно-развлекательная программа с обязательным национальным колоритом на стадионе и вне его гарантируется, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков. - Кроме того, множество активностей запланировал и Российский футбольный союз, уверен, это также будет интересно. Приглашаю всех присоединиться в этот день к большому футбольному празднику в Саранске».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ