БАТАЛИИ «ЛОКОБОЛА» СТАРТОВАЛИ В КОВЫЛКИНЕ

12 мая в городе Ковылкино состоялся первый этап Международного фестиваля «Локобол-2019-РЖД» среди команд девочек 2008 - 2010 годов рождения. Победителем соревнований стал ковылкинский «Олимп-1», на втором месте - рузаевская ДЮСШ, на третьем - ельниковский «Арсенал».

Сильнейший коллектив завоевал право участия во втором этапе, который будет проходить в Саранске в период с 17 по 19 июня, с участием команд из Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани и Сенгилея (Ульяновская область).

Лучшими футболистками турнира в Ковылкине (главный судья - Владимир Петрович Завьялов) были признаны: вратарь - Дарья Луканова («Арсенал» Ельники), защитник - Адрианна Китайкина (ДЮСШ Ардатов), полузащитник - София Василова (ДЮСШ Рузаевка), бомбардир - Екатерина Глазкова («Олимп-1» Ковылкино). Лавров лучшего тренера была удостоена Елена Жихарева. Призеры турнира были награждены кубками Детской футбольной лиги России (ДФЛ). В качестве индивидуальных призов лауреатам вручены памятные вымпелы футбольного клуба «Локомотив».

Александра ГРЫЗУНОВА