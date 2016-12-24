БАТАЛИИ «ЛОКОБОЛА» СТАРТОВАЛИ В КОВЫЛКИНЕ

Психическая атака
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
В Сочи завершил работу организованный Общероссийским народным фронтом медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда...
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции