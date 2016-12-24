СБОРНАЯ МОРДОВИИ - ТРЕТЬЯ КОМАНДА РОССИИ

Сборная Мордовии показала высокие результаты по итогам двух соревновательных дней чемпионата и первенства России (в группе дистанций дайвинг), которые собрали более сотни лучших спортсменов страны и проходили в спорткомплексе «Центр плавания» в Санкт-Петербурге.

Чемпионом России на дистанции «Ночной дайвинг» стал Артем Санаев. Победителями первенства России в аналогичной дисциплине стали Сергей Кисляков и Алина Мамыкина. Почетное второе место завоевали Кирилл Волков и Виктория Андреева. Бронзовыми наградами пополнил собственную коллекцию Данил Петрущенков.

На дистанции «Полоса препятствий» третье место заняли Алина Мамыкина и Анастасия Заводунова. На дистанции «Подъем груза» третьими стали Владислав Савельев и Анастасия Заводунова. Обозначенные успехи стали залогом общекомандной «бронзы» («золото» - у команды Московской области, «серебро» - у представителей Пермского края).

Отдельной строкой следует отметить, что нормативы мастеров спорта России выполнили Виктория Андреева, Илья Ефимов, Алина Мамыкина, Андрей Потанин, Кирилл Сенькин, Анастасия Заводунова, Никита Зинкин, Сергей Кисляков, Данил Петрущенков, Владислав Савельев и Вячеслав Яушев. Перечисленные дайвингисты занимаются под руководством тренеров спортивного центра «Старт» Татьяны Видяскиной и Игоря Потапова.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ