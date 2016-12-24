СБОРНАЯ МОРДОВИИ - ТРЕТЬЯ КОМАНДА РОССИИ

Богатые не богатеют, бедные не беднеют
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах