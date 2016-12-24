Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке всем желающим жителям ДНР и ЛНР. Документ предполагает получение паспорта РФ без отказа от гражданства Украины. Этот указ уже вызвал шквал показного негодования на Западе и в незалежной. Но что думают об этом те, кто в ближайшее время может стать россиянином? Корреспондент «ВС» пообщался с жителями Донбасса, чтобы понять, что значит для них российский паспорт.

«Мы всегда говорили, что тут русские!»

Указ Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР стал настоящим сюрпризом как для Украины и ее западных кураторов, так и для граждан непризнанных республик. Практически сразу после публикации документа на официальном сайте Кремля издание «Правда ДНР» провело опрос населения Донецка. Результаты показали, что подавляющее большинство жителей столицы Донбасса положительно оценивают решение Владимира Путина. И это еще мягко сказано.

- Для нас это документ, омытый кровью, - говорит корреспондент издания «Правда ДНР» Сергей Кошкин. - Причем в прямом смысле этого слова. Когда в интернете только появилась эта информация, многие жители республики отнеслись к ней с недоверием. Но после публикации документа на сайте Кремля люди вздохнули с облегчением. Сказать, что население нашей республики положительно отнеслось к этому документу, значит, не сказать ничего. Но честно тебе скажу, мы удивились. Ведь с начала событий на Донбассе прошло уже пять лет. Дети, которые родились в республике в это время, уже успели вырасти и скоро пойдут в школу.

«ВС»: Все равно до конца не понимаю причин вашей радости, ведь вам же не квартиры бесплатные в России раздают.

- А ты вспомни 2014 год. Мы всегда говорили, что на Донбассе живут русские люди. Мы самоидентифицируем себя как русские. И флаги России были не призывом к военной интервенции, а попыткой обратить внимание на то, что тут живут люди, которым не нравится происходящее в Киеве. Это для жителей России паспорт - просто официальный документ, получаемый по достижении установленного конституцией возраста. А для жителей Донбасса это небольшая, но победа.

«ВС»: За выборами на Украине следили? Как вам Зеленский? Может быть, он прекратит войну и все ещё как-то наладится?

- Надеюсь, ты не серьезно об этом спрашиваешь.

«ВС»: Да сам не знаю, просто не могу понять, что же для вас все-таки лучше.

- Это только Шарий говорит, что Зеленский принес на Донбасс запах мира. Но мы-то знаем, что этот мир пахнет порохом. Закон о языке, принятый на Украине и одобренный Зеленским, - это только первый шаг демонстрации того, что хрен редьки не слаще.

«ВС»: Возможно. Но ведь с получением жителями ДНР российского гражданства бомбить вас меньше не будут.

- Знаешь, действительно трудно объяснить кому-либо, кто не провёл все пять лет тут, почему народ радуется. Может быть, потому, что за пять лет к взрывам ты привык, а вот паспорта - это что-то новое.

«ВС»: Проблема только в том, что бомбят вас не по паспорту, а по головам.

- Тогда ты точно не того человека об этом спросил. Ты же знаешь, я все равно верю в нашу победу.

«ВС»: Сам-то российский паспорт будешь получать?

- Обижаешь. Сейчас немного схлынет первая волна, и сразу займусь. Планирую даже написать материал о поездке в Россию за получением российского паспорта.

«Российское гражданство для нас хоть какая-то надежда на будущее»

Но при всей радости жители Донбасса остаются реалистами. А реальность такова, что даже прошедшие президентские выборы на Украине не изменили ситуацию на линии соприкосновения. Публикация на сайте Кремля документа о предоставлении российского гражданства жителям непризнанных республик вызвала новый всплеск агрессии со стороны ВСУ. Под огнем запрещенной Минскими соглашениями артиллерии, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия вновь оказалась многострадальная Горловка. Поэтому общение в социальных сетях корреспондента «ВС» с жителями этого населенного пункта растянулось на несколько дней.

- Раньше просто не могла ответить на твои вопросы, - объясняет жительница Горловки Светлана Палий. - После очередного обстрела мы снова остались без электричества.

Светлана не скрывает того факта, что многие жители Горловки связывают большие надежды на лучшее с вступлением в силу указа Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства.

- Я сама получила российское гражданство еще в 2015 году, - продолжает женщина. - Но многие жители нашего города очень рады, что у них теперь появилась такая возможность. Для людей это хоть какая-то надежда на будущее. Люди очень устали от войны. Хотя, конечно, хватает и тех, кто воспринял эту инициативу в штыки. Зомбированных здесь еще хватает.

По словам Светланы Палий, население прифронтовых территорий не питает особых иллюзий из-за смены политической власти в Киеве.

- Не думаю, что Зеленский окажется лучше Порошенко и с его вступлением в должность президента Украины произойдут положительные изменения в жизни Донбасса, - говорит Светлана Палий. - Большого доверия у нас он не вызывает. Маска какая-то у него на лице. Про таких обычно говорят: «Мягко стелет, да жестко спать будет!».

К слову, последние заявления избранного президента Украины дают жителям непризнанных республик немало поводов для пессимистических настроений. Владимир Зеленский уже заявил, что намерен возвращать Донбасс и Крым в состав Украины. При этом новый лидер незалежной подчеркнул, что между Россией и Украиной общей осталась только линия государственной границы. Очевидно, что такие заявления отнюдь не способствуют установлению мира на Донбассе, а напротив, развязывают руки силовикам. В майские праздники представители командования ВСУ отчитались о захвате новых территорий на Донбассе, которые ранее контролировали вооруженные силы непризнанных республик. Одновременно из Киева последовали угрозы в адрес тех жителей ДНР и ЛНР, которые захотят получить российское гражданство. Заместитель министра по временно оккупированным территориям Украины (есть там и такое ведомство - прим. авт.) Юрий Грымчак заявил, что те, кто получит российский паспорт, будут лишены гражданства Украины. Бензина в костер войны щедро подлил и украинский МИД. Там выступили с инициативой о проведении 9 мая шествия в пику российскому «Бессмертному полку». В дипломатическом ведомстве предложили своим гражданам в День Победы пройти по улицам городов с портретами жертв сталинских репрессий. При этом избранный президент Украины предпочел «дипломатично» промолчать.

«Точка невозврата для нас пройдена!»

Следует отметить, что за ходом президентской кампании на Украине жители Донбасса следили с большим интересом. Причем и солдаты в окопах, и рядовые граждане ДНР и ЛНР. Виктория прожила в Донецке всю жизнь. Не стала уезжать из города даже в 2014 году, когда он был окружен и подвергался регулярным обстрелам артиллерии ВСУ. Женщина не скрывает, что последние пять лет дались ей и ее близким очень нелегко. Поэтому с указом Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства они связывают большие надежды. Впрочем, уже после вступления документа в законную силу перед жителями Донбасса встал целый ряд проблем.

- Люди, конечно, рады, хотя многие считают, что как-то запоздало это произошло, - говорит Виктория. - Я решила поспрашивать, кто что думает по этому поводу. Честно говоря, многие надеются, что Россия вступится за нас, после того как мы получим паспорта. Всем надоела война, люди устали. Конечно, мы следили и за дебатами, и за выборами на Украине. Хоть нас это и не касается. Ведь точка невозврата для нас уже пройдена. Честно говоря, не знаю, кто лучше, но уверена, что люди на Украине голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Люди ведь всегда надеются, что будет лучше.

Виктория не скрывает, что в ближайшее время намерена подать документы на получение российского гражданства, но подчеркивает, что далеко не каждой семье это по карману.

- Моя соседка уже подала документы на себя и на своего внука, - продолжает Виктория. - Ей пришлось заплатить семь с половиной тысяч рублей. Но это еще не все расходы. Одному человеку нужно потратить три тысячи восемьсот рублей на оформление документов. Плюс необходимо заплатить за перевод всех документов на русский язык. Плюс заплатить нотариусу. А они берут очень много за свои услуги.

Виктория с мужем воспитывают двоих детей. С учетом того, что заработная плата в столице Донбасса, мягко говоря, не очень высокая, оформление российского гражданства может влететь семье в копеечку. А таких семей на Донбассе очень много.

- У нас женщины получают в среднем пять тысяч рублей, - продолжает Виктория. - Пенсионеры - три тысячи рублей. Мужчинам платят десять тысяч рублей. Если кто-то получает пятнадцать тысяч, это считается классным. Только не думай, что мы жалеем о своем выборе. Мы верим в победу и ждем мира.

Тем временем первый пункт оформления документов на получение российского гражданства заработал в Донецке 3 мая. Очереди к нему выстраивались с пяти часов утра. В первый день работы пункта документы успели подать восемьдесят жителей столицы Донбасса. Еще три десятка пунктов оформления документов заработали в Донецке спустя несколько дней. Как подчеркивают в миграционной службе МВД ДНР, это позволит избежать очередей, которые возникли в первый день приема документов. Российские власти уверяют, что рассмотрение заявлений на получение российского гражданства не превысит трех месяцев. Это значит, что уже в августе первые жители непризнанных республик станут россиянами.