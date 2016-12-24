Горожане продолжают «кормить» аферистов

Репортер

Покупки в интернете привлекают все новых клиентов и манят доступностью цен. А когда есть спрос, рождается и предложение, в том числе криминального свойства. Аферисты пользуются доверчивостью покупателей и без особого труда выманивают у них деньги. Самый распространенный сценарий - просьба перечислить предоплату за товар. 
50-летняя руководительница саранского косметологического салона обратилась в отдел полиции № 1 УМВД России по Саранску с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что некоторое время назад в поезде она познакомилась с мужчиной. Попутчик заявил, что занимается поставкой оборудования для косметологии, и пообещал ей скидки при заказе, а заодно оставил номер телефона. Спустя почти год женщина связалась с попутчиком и оформила заказ. Как только дама перечислила 75 тысяч рублей, поставщик перестал выходить на связь. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту мошенничества.
На приманку с предоплатой попался и 43-летний житель Саранска. На сайте «Авито» он решил приобрести запасные части к своему авто. Продавец попросил перечислить аванс. Мужчина перевел ему на карту 6500 рублей (общая стоимость запчастей составляла 8000 рублей). Когда горожанин никаких запчастей не дождался, он обратился в полицию. В ходе проверки правоохранители установили, что карта, на которую ушли деньги, принадлежит гражданке Украины. И есть еще одно заявление от потерпевшего из Мордовии, который тоже перечислил деньги на банковскую карту этой особы, пребывающей за пределами России. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Еще один житель столицы Мордовии рассказал полицейским, что на сайте «Авито» нашел объявление о продаже квадрокоптера. Покупатель связался с продавцом и сообщил о намерении купить беспилотный летательный аппарат. Горожанин перевел за товар 19 тысяч рублей на банковскую карту, но так ничего и не получил. Сотрудниками полиции установлено, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Ленинградской области.
В другом случае на одной из страниц популярной социальной сети 38-летняя жительница Саранска решила приобрести торт. Списалась с продавцом, оформила заказ. Затем на сайте она ввела реквизиты своей банковской карты. Через непродолжительное время горожанка обнаружила, что находящиеся на банковской карте 5400 рублей были списаны без ее ведома. Женщина обратилась в отдел полиции.

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