Горожане продолжают «кормить» аферистов

Перерасчет пенсий
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
14 мая 2012 года республиканский парламент единогласно утвердил внесенную Президентом России Владимиром Путиным кандидатуру Владимира Волкова...
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах