Менеджера убило металлическим баком

В Пролетарский районный суд передано для рассмотрения уголовное дело о гибели 25-летнего менеджера компании «Саровский втормет» Валерия Резанова. На работе молодого человека смертельно травмировало металлическим баком. За гибель парня перед законом предстоит отвечать 46-летнему водителю грейферного погрузчика-перегружателя Василию Демину и 43-летнему директору компании Дмитрию Кузнецову. Оба обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

16 ноября прошлого года в 7 часов утра на площадку по приему лома черных металлов фирмы «Саровский втормет», расположенной на ул. Промышленной, прибыли четыре человека: два кассира-приемщика, водитель Василий Демин и менеджер Валерий Резанов.

Около 11 часов утра Демин на грейферном погрузчике стал сортировать лом черных металлов. При очередном захвате погрузчиком металлический бак упал на стоявшего поблизости менеджера Резанова. В результате этого инцидента молодой человек скончался на месте. Следствие считает, что водитель Демин нарушил правила безопасности при ведении работ, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Также из обвинительного заключения следует, что в действиях директора Дмитрия Кузнецова имели место нарушения правил охраны труда и техники безопасности.

На предварительном следствии обвиняемые вину в инкриминируемом им преступлении признали полностью.