УФСИНовец погорел на поставках наркоты в колонию

Репортер

 

Оперативники республиканского УФСБ России совместно с коллегами из службы безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ задержали сотрудника колонии № 4. За взятки от осужденных тюремщик проносил за решетку наркотики и телефоны. 
По версии следствия, в марте этого года сотрудник ИК-4 за взятку в 5 тысяч рублей пронес для одного из осужденных на территорию исправительного учреждения наркотическое средство. Деньги за услугу были перечислены на банковскую карту подозреваемого. В апреле за взятку уже в 45 тысяч рублей сотрудник колонии должен был пронести сидельцам еще одну партию наркотиков и мобильный телефон. Однако донести зелье и гаджет до заказчика он так и не смог, поскольку был задержан оперативниками Управления ФСБ по РМ при содействии сотрудников отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН.
Следственным комитетом по РМ в отношении сотрудника ИК-4 возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Мелкое взяточничество», «Пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотического средства», «Покушение на получение взятки». 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет также установлено, каким образом наркотические средства попадали к сотруднику исправительного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.   

 

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Стрелка Калашникова освободили!

Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Взлет - посадка

Экс-руководитель обособленного подразделения ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» в Саранске 42-летний Александр Баюшкин...
Забили на все!

Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники

Смерть от наркоза?

Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
День Победы

Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Родина признала!

Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции

Конкурс красоты

№18  Алёна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу