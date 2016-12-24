УФСИНовец погорел на поставках наркоты в колонию

Оперативники республиканского УФСБ России совместно с коллегами из службы безопасности Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РМ задержали сотрудника колонии № 4. За взятки от осужденных тюремщик проносил за решетку наркотики и телефоны.

По версии следствия, в марте этого года сотрудник ИК-4 за взятку в 5 тысяч рублей пронес для одного из осужденных на территорию исправительного учреждения наркотическое средство. Деньги за услугу были перечислены на банковскую карту подозреваемого. В апреле за взятку уже в 45 тысяч рублей сотрудник колонии должен был пронести сидельцам еще одну партию наркотиков и мобильный телефон. Однако донести зелье и гаджет до заказчика он так и не смог, поскольку был задержан оперативниками Управления ФСБ по РМ при содействии сотрудников отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН.

Следственным комитетом по РМ в отношении сотрудника ИК-4 возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Мелкое взяточничество», «Пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотического средства», «Покушение на получение взятки».

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет также установлено, каким образом наркотические средства попадали к сотруднику исправительного учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.