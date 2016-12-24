От шаурмы до тюрьмы

Репортер

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 22-летнему Алексею Зюкову и 25-летнему Сергею Данильчеву. В ноябре прошлого года парни решили по-быстрому заработать и не придумали ничего лучше, как совершить разбойное нападение на точку общепита «Кинг Шаурма». Разбогатеть молодым людям так и не удалось, обоих задержали, а теперь суд еще и отправил их на несколько лет в колонию. 
В ночь с 27 на 28 ноября безработный Алексей Зюков и трудившийся продавцом Сергей Данильчев изрядно выпили, а потом в их хмельных головах созрел план, как быстро раздобыть денег, - нужно забрать их у коммерсантов, решили товарищи. В качестве весомого аргумента один из них планировал использовать пневматический пистолет. Парни некоторое время выбирали, в какое заведение им наведаться, и пришли к выводу, что проще всего будет похитить деньги из точки общепита «Кинг Шаурма», расположенной по ул. Льва Толстого. Среди ночи друзья подошли к павильону по продаже шаурмы, сделали заказ, а потом вместо денег пригрозили продавцу пистолетом. «Быстро открывай дверь!» - потребовали налетчики. Продавец противиться не стал. В павильоне Зюков и Данильчев принялись избивать работника торговой точки, требуя отдать всю выручку. Продавец как мог сопротивлялся, кричал, что вызовет полицию, одним словом, не спешил расставаться с деньгами. Тогда налетчики поспешили покинуть помещение.
Наутро работник общепита отошел от шока и вызвал полицию. Спустя некоторое время оперативники вычислили налетчиков, оба были задержаны в своих квартирах. 
В отношении Зюкова и Данильчева было возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение группой лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия». Спустя два дня суд отправил парней в следственный изолятор. 
В ходе судебного разбирательства Алексей Зюков и Сергей Данильчев вину признали в полном объеме, согласились с предъявленным обвинением и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
Суд признал парней виновными в разбойном нападении, с угрозой применения насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Фемида назначила Данильчеву наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, Зюкову - 3 года 3 месяца. Оба будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима. К слову, Сергей Данильчев женат и на иждивении имеет малолетнего ребенка, который теперь не скоро увидит своего отца. Приговор в законную силу не вступил.

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