Мордовия в огне

24 апреля крупный пожар произошел в пригороде Саранска - селе Зыково. В огне сгорели три дома. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в одном из сараев, а позже перекинулось на жилые дома. Местные жители говорят, что сразу же позвонили в пожарную службу, но огнеборцы якобы прибыли только спустя полчаса и не сразу приступили к тушению из-за отсутствия воды. За это время два дома сгорели полностью, а третий частично - огнеборцам удалось отстоять строение и предотвратить дальнейшее распространение пожара. В ликвидации масштабного возгорания принимали участие 8 единиц техники и 26 человек личного состава.
На следующий день, 25 апреля, выгорело шесть домов в селе Кендя Ичалковского района. Как сообщили в ГУ МЧС, около 11 часов утра произошло возгорание трех жилых домов, двух дач и одного бесхозного строения на улицах Кооперативная и Ленинская. На тушение выезжали не только пожарные машины, но и специальный поезд. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось отстоять соседние жилые дома. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.
Сжигание травы стало причиной пожара, вспыхнувшего в селе Промзино Зубово-Полянского района. К моменту прибытия огнеборцев в селе полыхали один жилой и одиннадцать нежилых домов на улице Озерной. В атяшевском селе Андреевка на ул. Титова сгорели три нежилых дома и сухая трава на общей площади 6 тысяч кв. м. В Октябрьском районе Саранска на повороте на село Булгаково огонь уничтожил 3 дачных домика. Еще три нежилых дома сгорели по ул. Красноармейской в селе Кабаево в Дубенском районе.
С 15 апреля в Мордовии действует полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, а также вводится повышенная ответственность за непринятие мер, предотвращающих распространение пожара. Не все осознают ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, а также последствия, которые могут наступить при сжигании мусора и сухой травы на открытой территории. Как правило, процесс сжигания сухой травы трудно контролировать, распространение горения происходит очень быстро, и огонь перекидывается на дома.
Руководитель ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов заявил, что профилактические мероприятия уже не дают эффекта: «Мы сталкиваемся с такими фактами - наши сотрудники объясняют местным жителям всю опасность пала сухой травы, сжигания мусора. Человек кивает, говорит, что все понял, но, как только сотрудник МЧС уходит, поворачивается к куче с мусором и поджигает ее. Как правило, подобные случаи происходят с людьми в пожилом возрасте. Мы прекрасно понимаем, что перевоспитать население и поменять менталитет не получится. В этой ситуации помогут только жесткий контроль и административные рычаги».
На время действия особого противопожарного режима нарушителям пожарной безопасности грозит штраф до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч, а на юридических - до 400 тысяч рублей.
В минувшую пятницу в Доме республики по поручению Главы Мордовии Владимира Волкова прошло оперативное совещание, посвященное теме пожаров. Его провел председатель правительства региона Владимир Сушков. В обсуждении сложившейся обстановки, принятия дополнительных мер для ее стабилизации приняли участие представители Администрации Главы РМ, члены правительства, руководители правоохранительных органов, МЧС, на видео-конференц-связи находились сотрудники муниципальных районов.
«Несмотря на тот комплекс мер, которые уже были предприняты органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, МЧС, ситуация, к большому сожалению, остаётся сложной, - сказал, открывая совещание, Владимир Сушков. - 1564 пожара произошло в Мордовии с начала пожароопасного периода. По сравнению с прошлым годом это число увеличилось в 4 раза! Большинство возгораний связано с палом сухой травы, на их долю приходится 1215 случаев - в 10 (!) раз больше, чем в 2018-м. К сожалению, многие забыли трагический опыт пожаров в нашей республике, те события ничему не научили».
В Мордовии сгорело 60 домов, 15 из них - жилые. Больше всего возгораний произошло в Саранске, Ковылкинском, Лямбирском и Чамзинском районах. Спокойная обстановка пока сохраняется только в Темниковском районе. С начала апреля в пожарах погибло 2 человека.
Председатель Правительства напомнил, что с 15 апреля в регионе введен особый противопожарный режим, в период его действия запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву. За нарушение действующих правил предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. По данным МЧС на 25 апреля, за несоблюдение существующих ограничений уже составлено 223 административных протокола. Однако многие горожане, по традиции, в грядущие майские праздники захотят провести время на природе. А это несёт с собой опасность возникновения новых очагов пожаров. «Наша с вами задача - усилить до максимума контроль за местами массового отдыха граждан. Провести дополнительную разъяснительную работу с населением», - озвучил задачу Владимир Сушков.
Также он дал задание главам районов и сельских поселений провести подворный обход и собрать сходы граждан во всех без исключения населенных пунктах, особенно в тех, которые граничат с лесными массивами. Цель этих встреч - еще раз рассказать о сложившейся ситуации, о действующих запретах и правилах поведения в пожароопасный период.
Опасения вызывает ситуация, сложившаяся с опашкой территорий в лесах и населенных пунктах: «Планово мы должны были опахать 571 километр, к сожалению, сегодня выполнено только 213 километров, - поделился цифрами Председатель Правительства Мордовии. - В кратчайшие сроки нужно завершить эту работу». Среди аутсайдеров в решении этого вопроса - Б.Игнатовский, Кочкуровский и Чамзинский районы.
На совещании с докладом выступил руководитель ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов. Он предложил правительству ввести в регионе режим функционирования чрезвычайной ситуации и организовать в селах круглосуточные дежурства. И днем, и ночью за безопасностью предстоит следить представителям местных администраций, к этому процессу будут привлекать и население. Целые группы должны будут патрулировать улицы, оперативно сообщая о любых возгораниях в службу ЕДДС, вся информация будет стекаться в Центр управления в кризисных ситуациях. Руководство МЧС призывает глав районов взять ситуацию под личный контроль, дважды в день им советуют связываться с главой каждого сельского поселения.
«На уровне районов также могут быть приняты особые меры безопасности, как это было в 2012 году, - отметил Андрей Наумов. - Так, для безопасности в Кочкуровском районе на некоторое время опечатывали все бани».
«До сих пор многие не представляют, какой опасности подвергают себя и соседей некоторые сельчане своим наплевательским отношением к пожарной безопасности, - сказал Владимир Сушков. - Если человек уже имеет предупреждение, но продолжает нарушения, с учётом обстановки к нему надо применять самые строгие законные наказания. Прошу местные власти и сотрудников полиции обратить на таких рецидивистов особое внимание».
Председатель Правительства РМ отметил, что особую опасность при пожаре представляют собой брошенные, полуразрушенные, заросшие бурьяном дома в деревнях. У таких строений нужно выявлять хозяев и на законных основаниях сносить заброшки. Министру строительства и представителям дорожных служб поручено привести в порядок обочины дорог. Автомобилистам же лишний раз напомнили, что выброшенная в окно непотушенная сигарета также может стать источником возникновения пожара.