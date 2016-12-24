Мордовия в огне

24 апреля крупный пожар произошел в пригороде Саранска - селе Зыково. В огне сгорели три дома. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в одном из сараев, а позже перекинулось на жилые дома. Местные жители говорят, что сразу же позвонили в пожарную службу, но огнеборцы якобы прибыли только спустя полчаса и не сразу приступили к тушению из-за отсутствия воды. За это время два дома сгорели полностью, а третий частично - огнеборцам удалось отстоять строение и предотвратить дальнейшее распространение пожара. В ликвидации масштабного возгорания принимали участие 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

На следующий день, 25 апреля, выгорело шесть домов в селе Кендя Ичалковского района. Как сообщили в ГУ МЧС, около 11 часов утра произошло возгорание трех жилых домов, двух дач и одного бесхозного строения на улицах Кооперативная и Ленинская. На тушение выезжали не только пожарные машины, но и специальный поезд. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось отстоять соседние жилые дома. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сжигание травы стало причиной пожара, вспыхнувшего в селе Промзино Зубово-Полянского района. К моменту прибытия огнеборцев в селе полыхали один жилой и одиннадцать нежилых домов на улице Озерной. В атяшевском селе Андреевка на ул. Титова сгорели три нежилых дома и сухая трава на общей площади 6 тысяч кв. м. В Октябрьском районе Саранска на повороте на село Булгаково огонь уничтожил 3 дачных домика. Еще три нежилых дома сгорели по ул. Красноармейской в селе Кабаево в Дубенском районе.

С 15 апреля в Мордовии действует полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, а также вводится повышенная ответственность за непринятие мер, предотвращающих распространение пожара. Не все осознают ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, а также последствия, которые могут наступить при сжигании мусора и сухой травы на открытой территории. Как правило, процесс сжигания сухой травы трудно контролировать, распространение горения происходит очень быстро, и огонь перекидывается на дома.

Руководитель ГУ МЧС по РМ Андрей Наумов заявил, что профилактические мероприятия уже не дают эффекта: «Мы сталкиваемся с такими фактами - наши сотрудники объясняют местным жителям всю опасность пала сухой травы, сжигания мусора. Человек кивает, говорит, что все понял, но, как только сотрудник МЧС уходит, поворачивается к куче с мусором и поджигает ее. Как правило, подобные случаи происходят с людьми в пожилом возрасте. Мы прекрасно понимаем, что перевоспитать население и поменять менталитет не получится. В этой ситуации помогут только жесткий контроль и административные рычаги».

На время действия особого противопожарного режима нарушителям пожарной безопасности грозит штраф до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - до 30 тысяч, а на юридических - до 400 тысяч рублей.