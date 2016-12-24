ДВЕ ВОЛЕВЫЕ НИЧЬИ, КАК ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Сорок одно очко после тридцати четырех сыгранных туров набралось в копилке мордовской футбольной примы к началу майских праздников. Стабильно забивая осенью, на весеннем отрезке атака «Мордовии», будучи обескровленной фатальным отсутствием нападающих, дала резкий сбой. Но стоило вернуться в строй нашей главной ударной силе, как голы не заставили себя ждать, а вместе с ними и очки. И хотя Руслан Мухаметшин, по его собственному признанию, пока еще далек от своей идеальной формы, одно только присутствие грозного форварда на поле придает его партнерам дополнительный импульс.

Другим важным лицом в поединках минувшей недели, без лишнего лукавства, можно назвать Владислава Адаева. Хавбек-легковес, выполняющий по ходу игры огромный объем работы, отличается умением идти в обводку, завидными скоростными качествами, хорошим видением поля и быстротой принятия верных решений. Гол, забитый им в Химках, несомненно, вывел Влада в главные претенденты на получение «Приза зрительских симпатий» - традиционной награды, вручаемой в Саранске лучшему игроку сезона. Все козыри налицо. Наш доморощенный воспитанник имеет стабильное место в составе. Причем он одинаково уверенно провел как сезон предыдущий (в турнире группы «Урал-Приволжье» второго дивизиона), так и нынешний. Вытаскивать на себе матчи Адаеву тоже, что называется, не впервой. В общем, где родился, там и пригодился. И как раз про таких обычно говорят, что за ними будущее местного футбола. Но обо всем по порядку.

«Факел» не побеждал «Мордовию» в рамках чемпионата (первенства) страны очень давно. С тех самых пор, когда Алексей Иванов, впоследствии носивший капитанскую повязку в саранской команде, порадовал воронежских болельщиков голевым дублем. Произошло это 16 апреля 2003 года. Получается, что полезной для нас примете вот уже 16 лет, и она в очередной раз сработала.

Ничейный исход поединка не принес футболистам, тренерам, руководителям и надежным болельщикам «Мордовии» желанное количество очков. Но, справедливости ради, стоит сказать, что «красно-бело-синие» были ближе к успеху, нежели их соседи по турнирной таблице. И хотя гости первыми открыли счет, подопечные Марата Мустафина нашли в себе силы, чтобы переломить течение матча. Во втором тайме хозяева не только восстановили равенство на табло, но и вполне могли победить - будь более точным красивый удар со штрафного в исполнении вышедшего на замену Рустема Мухаметшина. От верного гола «Факел» спасла перекладина северных ворот стадиона «Мордовия Арена».

Особенно приятно, что безголевую серию «Мордовии», затянувшуюся на шесть матчей, прервал именно Руслан Мухаметшин - наш капитан и обладатель множества бомбардирских рекордов клуба. 37-летний форвард, успешно восстановившийся после досадной травмы, впервые вышел в основе на весеннем этапе сезона, впервые провел на поле все 90 минут и сделал именно то, чего от него все так ждали.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»: - Начинали мы неплохо. Получались и контроль мяча, и хорошие атаки. Но, пропустив гол, наша команда слишком низко села в оборону, появился совершенно ненужный мандраж, и «Факел» завладел преимуществом. Впрочем, временами мы все-таки могли выводить на ударные позиции и Влада Адаева, и Руслана Мухаметшина. Не хватало предпоследнего паса. После перерыва картина на поле разительно поменялась. Мы создали немало голевых моментов, забили, а затем гостей выручила перекладина. Даже ничью в нашем положении можно назвать весомым пополнением в копилку. Теперь важно побыстрее восстановиться. Сергей БУЛАТОВ, главный тренер «Факела»: - Нам было приятно окунуться в столь футбольную атмосферу. На всех стадионах, принимавших прошлым летом матчи чемпионата мира по футболу, играть одно удовольствие. Добавить сюда стоит и качественное натуральное поле. Что касается самой игры, то основной проблемой для нас стало большое количество потерь на своей половине. Это позволило нашим соперникам стабильно создавать моменты. Как следствие - таймы получились неровными. Есть определенное удовлетворение от наших действий в первые 45 минут, а вот после перерыва все складывалось несколько иначе. Соответственно, и ничейный результат не делает нас довольными.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА