МОЛОДЕЖКА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (27 апреля): «Зенит» Пенза - «Зенит-Ижевск-м» - 3:2 (Муромцев, 53-пен., Аралин, 75, Щеткин, 80 - Стерхов, 13, Зайцев, 90), «Химик-Август» Вурнары - «Академия» Тольятти - 2:0 (Каденов, 13-авт., Дзодзиев, 76), «Локомотив-НН» Нижний Новгород - «СШОР-Волга-м» Ульяновск - 8:1 (Горелишвили, 4-пен., 90, Храмов, 52, 67, Шеляков, 66, Сирцов, 70, Громов, 80 - Грехов, 28-авт., Уздинов, 55), «Дружба» Йошкар-Ола - «Лада» Димитровград - 0:3 (Шарафеев, 75-авт., Кузнецов, 81, Ювенко, 89), «Мордовия-м» Саранск - «Дорожник» Каменка - 2:1 (Бухаров, 8, Федак, 89 - Афонин, 90+1), «Химик» Дзержинск - «Сызрань-2003-СШОР-2» Сызрань - 2:1 (Фролов, 47, Стрелов, 55 - Амплеев, 37), «Крылья Советов-ЦПФ» Самара - «Волна» Ковернино - 1:3 (Белов, 28 - Загоненко, 16, Белов, 50-авт., Лопухов, 88).

КУБОК МФС

«ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (24 апреля). Группа «А»: «Химик-Август» - «Спартак» Чебоксары - 0:2, «Дружба» - «Зенит-Ижевск-м» - 0:2. Группа «В»: «Академия» - «СШОР-14-Волга» - 4:1. Группа «С»: «Мордовия-м» - РЦПФ «Нижний Новгород» - 1:1 (Чечеткин, 72 - Бояркин, 82), «Чувашия» Чебоксары - «Локомотив-НН» - 0:5. Группа «D»: «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Зенит» Пз - 1:3, «СШОР-Волга-м» - «Сокол-м» - 1:1.

Главная команда

С «Ареной Химки» у болельщиков «Мордовии» связаны не самые приятные воспоминания. Прежде всего, потому, что бесславное поражение 1:7 от ЦСКА в Премьер-лиге трехлетней давности еще не угасло в памяти. Но, на нашу радость, в очередной раз подтвердилось, что прошлое, как его ни вороши, остается всего лишь прошлым. А в этот светлый день футбольные боги были на стороне гостей из Саранска.

По ходу первого тайма подопечные Марата Мустафина не раз и не два могли первыми зажечь на табло единицу. Замечательные моменты для взятия ворот имели Илья Петров, Владислав Адаев, Денис Поярков, Игорь Киреев. Самый стопроцентный шанс - в активе уроженца Саранска, после удара которого хозяев спасли перекладина и кончики перчаток вратаря. Хомич, надо отдать ему должное, буквально всю игру демонстрировал чудеса реакции и отменное чувство выбора позиции.

К сожалению, во втором тайме случилось страшное. На 58-й минуте «Химки» реализовали едва ли не единственный для себя голевой момент за весь матч… Когда на циферблате побежали компенсированные минуты, казалось, уже ничто не помешает разбушевавшимся «кентаврам» победить в четвертый раз подряд. И все-таки, прежде чем делать преждевременные выводы, надо знать нашу команду!

На 90+4 минуте Владислав Адаев, ставший, вне всяких сомнений, самым заметным игроком на поле по ходу этого поединка, мощно пробил издали, и мяч, срикошетив от ноги Димидко, пересек заветную черту линии ворот!!! Многоопытному Хомичу оставалось только разводить руками, в сердцах лупить ногами по штанге и что есть мочи матюкаться на собственную оборону.

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