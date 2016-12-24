МОЛОДЕЖКА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ

Спорт

Дублеры лихо стартовали в Приволжье

 

 

Выходит, не зря по ходу подготовительного периода «Мордовия-молодежная» выбирала себе в спарринг-партнеры на контрольные поединки сильных соперников. На минувшей неделе подопечные Василия Дмитренко и Максима Будникова провели свои первые официальные матчи в двух турнирах под эгидой Межрегионального футбольного союза «Приволжье» и ни в одном не уступили! 
Кубковая игра принесла ничью с соседями с берегов Волги и Оки, а в рамках первенства завоеваны первые три очка. Согласитесь, что такое начало не может не вселять оптимизм. Искренне верим, что у этих ребят 1999 - 2001 годов рождения все обязательно получится, и совсем скоро многие из них дорастут в мастерстве до главной команды.
 
«МОРДОВИЯ-м» Саранск - «ДОРОЖНИК» Каменка - 2:1
Голы: 1:0 - Денис Бухаров (8), 2:0 - Михаил Федак (89), 2:1 - Антон Афонин (90+1).
«Мордовия-м»: Малолетков, Калиханов, Поветкин, Стрелов, Кадыров, Федак (Мухин, 90+1), Сарычев (к), Кузнецов (Давтян, 75), Бояркин (Д. Афанасьев, 78), Бухаров (Галкин, 51), Ермаков. Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.
«Дорожник»: Хренов, Руфкин (Мизюряев, 64), Верушкин, Дубинин, Воробьев, Кривда (Е. Иванов, 57), Афонин, Булатов (Курчавый, 70), Нестеров (Макеев, 57), Максюшин (Борискин, 89), Антонов (Акжигитов, 70). Главный тренер - Геннадий Тихонов.
Судьи: Сухов (Нижний Новгород), Федотов (Павлово-на-Оке), Гурьянов (Балахна).
Предупреждены: Калиханов, 49, Малолетков, 53, Федак, 85 - Афонин, 10, Нестеров, 39, Антонов, 64, Курчавый, 87.
Инспектор: Игорь Осипов (Тольятти).
27 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.
 
ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (27 апреля): «Зенит» Пенза - «Зенит-Ижевск-м» - 3:2 (Муромцев, 53-пен., Аралин, 75, Щеткин, 80 - Стерхов, 13, Зайцев, 90), «Химик-Август» Вурнары - «Академия» Тольятти - 2:0 (Каденов, 13-авт., Дзодзиев, 76), «Локомотив-НН» Нижний Новгород - «СШОР-Волга-м» Ульяновск - 8:1 (Горелишвили, 4-пен., 90, Храмов, 52, 67, Шеляков, 66, Сирцов, 70, Громов, 80 - Грехов, 28-авт., Уздинов, 55), «Дружба» Йошкар-Ола - «Лада» Димитровград - 0:3 (Шарафеев, 75-авт., Кузнецов, 81, Ювенко, 89), «Мордовия-м» Саранск - «Дорожник» Каменка - 2:1 (Бухаров, 8, Федак, 89 - Афонин, 90+1), «Химик» Дзержинск - «Сызрань-2003-СШОР-2» Сызрань - 2:1 (Фролов, 47, Стрелов, 55 - Амплеев, 37), «Крылья Советов-ЦПФ» Самара - «Волна» Ковернино - 1:3 (Белов, 28 - Загоненко, 16, Белов, 50-авт., Лопухов, 88).
КУБОК МФС 
«ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-го тура (24 апреля). Группа «А»: «Химик-Август» - «Спартак» Чебоксары - 0:2, «Дружба» - «Зенит-Ижевск-м» - 0:2. Группа «В»: «Академия» - «СШОР-14-Волга» - 4:1. Группа «С»: «Мордовия-м» - РЦПФ «Нижний Новгород» - 1:1 (Чечеткин, 72 - Бояркин, 82), «Чувашия» Чебоксары - «Локомотив-НН» - 0:5. Группа «D»: «Крылья Советов-ЦПФ-м» - «Зенит» Пз - 1:3, «СШОР-Волга-м» - «Сокол-м» - 1:1.
 
Главная команда
 
С «Ареной Химки» у болельщиков «Мордовии» связаны не самые приятные воспоминания. Прежде всего, потому, что бесславное поражение 1:7 от ЦСКА в Премьер-лиге трехлетней давности еще не угасло в памяти. Но, на нашу радость, в очередной раз подтвердилось, что прошлое, как его ни вороши, остается всего лишь прошлым. А в этот светлый день футбольные боги были на стороне гостей из Саранска.
По ходу первого тайма подопечные Марата Мустафина не раз и не два могли первыми зажечь на табло единицу. Замечательные моменты для взятия ворот имели Илья Петров, Владислав Адаев, Денис Поярков, Игорь Киреев. Самый стопроцентный шанс - в активе уроженца Саранска, после удара которого хозяев спасли перекладина и кончики перчаток вратаря. Хомич, надо отдать ему должное, буквально всю игру демонстрировал чудеса реакции и отменное чувство выбора позиции.
К сожалению, во втором тайме случилось страшное. На 58-й минуте «Химки» реализовали едва ли не единственный для себя голевой момент за весь матч… Когда на циферблате побежали компенсированные минуты, казалось, уже ничто не помешает разбушевавшимся «кентаврам» победить в четвертый раз подряд. И все-таки, прежде чем делать преждевременные выводы, надо знать нашу команду!
На 90+4 минуте Владислав Адаев, ставший, вне всяких сомнений, самым заметным игроком на поле по ходу этого поединка, мощно пробил издали, и мяч, срикошетив от ноги Димидко, пересек заветную черту линии ворот!!! Многоопытному Хомичу оставалось только разводить руками, в сердцах лупить ногами по штанге и что есть мочи матюкаться на собственную оборону.
 
СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ 
 
Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:
- Ничья, добытая в компенсированное время, конечно, дорогого стоит. Большое спасибо игрокам! Боролись до последней секунды, проявили характер. Для нас это очень важное гостевое очко. Успешный первый тайм?! Мы всегда пристально разбираем соперника и были готовы к тому, что нам предложат «Химки». Особой остроты у наших ворот за все 90 минут хозяева практически не создали. Были хорошие подходы, была перекладина. К сожалению, для того, чтобы забить, этого оказалось мало. Пропущенный гол, естественно, не мог не расстроить, так как пришел из аута, в достаточно безобидной ситуации. Просто элементарно не смогли вынести мяч подальше от ворот. Хорошо, что спасли матч. Очень хорошо, что забили. Не открою секрет, если скажу, что в нашем нынешнем турнирном положении крайне важно возвращаться домой не с пустыми руками.
 
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК «Химки»:
- Хорошая боевая игра. Наверное, футбольным эстетам стоит обратить внимание, что прошло совсем немного времени после нашего вояжа в Хабаровск. Мы поменяли игровую схему. Не все получалось, особенно в первом тайме. Обидно, конечно, когда пропускаешь мяч на самом флажке, и это напрямую отражается на результате. Но я поблагодарил ребят за самоотдачу, за стремление полностью выкладываться на поле. Что же до организации игры, то над этим нам предстоит еще очень много работать. Собственные воспитанники в составе «Химок»?! В этом нет ничего удивительного. Мы обязательно будем продолжать эту ротацию. Другое дело, что еще не все футболисты в нашей молодежной команде себя настолько проявляют, чтобы почаще привлекать их в основную обойму. Но данное направление, безусловно, в числе первоочередных интересов клуба.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА

 

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