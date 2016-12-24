ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери