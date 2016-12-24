ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Спорт

В селе Новотроицкое Старошайговского района традиционным стартом почтили память воинов, павших в афганском вооруженном конфликте. В рамках соревнований состоялись чемпионат Мордовии по бегу по шоссе, республиканский пробег памяти воинов-интернационалистов и районный пробег памяти Александра Новихина.
Отдавая дань героям, погибшим в Афганистане, а также в Чечне, данные соревнования направлены на патриотическое воспитание молодежи. Их участниками в этот раз стали 200 любителей беговых дисциплин из команд муниципальных районов Мордовии, коллективов физической культуры, общеобразовательных школ, детско-юношеских спортивных школ.
Победителями у женщин и мужчин 1997 года рождения и старше стали жительница Рузаевки Полина Веряскина и представитель Краснослободска Александр Лисин. Среди юниорок и юниоров 2000 - 2001 годов рождения первыми финишировали рузаевцы Ирина Павкина и Иван Видясов. Среди девушек и юношей 2002 - 2003 годов рождения «пальму первенства» захватили Ульяна Ливанова (СШОР по легкой атлетике) и Василий Шишканов (СШОР имени Петра Болотникова/Чамзинка). В соперничестве юных бегуний и бегунов 2004 - 2005 годов рождения отличились Ирина Беззубова (Рузаевка) и Никита Гришин (СШОР по зимним видам спорта). Среди тех, кто 2006 года рождения и младше, на первую ступень подиума поднялись Вероника Чернова (Рузаевка) и Антон Абакумов (Старое Шайгово). У испытанных ветеранов сильнейшими стали Татьяна Ныркова, Андрей Белянин и Николай Храмов.

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