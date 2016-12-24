«МОРДОВИЯ-2007» ВЫШЛА НА БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

Массовое отравление на поминках
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Следователи СК по Мордовии проверяют информацию о массовом отравлении посетителей кафе «Три аккорда» в поселке Комсомольский...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
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