«МОРДОВИЯ-2007» ВЫШЛА НА БОЛЬШОЕ ПОЛЕ

Спорт

12-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» провели свой первый матч в рамках детского первенства республики. Несмотря на то, что в этом турнире выступают команды более старших возрастов, дебют получился отличным. Со счетом 4:0 подопечные Алексея Шкаева и Никиты Асташкина разгромили представителей Атемара.
С первых минут в формате «11 на 11» сыграли: Илья Лашин, Дмитрий Ергин, Артем Кондин, Роман Богомолов, Георгий Забродин, Михаил Каштанов, Артем Андрюнин, Рустам Беляков, Денис Трескин, Алим Ахметов и Кирилл Беляев. На замену выходили: Егор Лямкин, Дмитрий Абросимов, Артем Литяйкин, Максим Асташкин, Арсений Сафронский, Кирилл Григорьев и Артем Семиков. Забитыми мячами отметились Денис Трескин (голевой дубль), Дмитрий Абросимов и Артем Андрюнин.
ПЕРВЕНСТВО МОРДОВИИ - 2019
ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Группа «А»: «Мордовия-2006» (тренеры - Сергей Ильин и Сергей Першин), «Рузаевка-2005», ДЮСШ (Чамзинка), ДЮСШ (Ромоданово), Дубенки. Группа «В»: «Мордовия-2005», «Мордовия-2007», ДЮСШ-1 (Саранск), Атемар, Кочкурово, Старое Шайгово. Группа «С»: «Рузаевка-2004», ДЮСШ (Ковылкино), Ельники, Явас.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
26 апреля: Дубенки - «Рузаевка-2005» - 2:4. 27 апреля: «Мордовия-2007» - Атемар - 4:0. 
29 апреля: «Мордовия-2005» - Старое Шайгово. 30 апреля: ДЮСШ-1 - Кочкурово, Ельники - ДЮСШ Ковылкино. 3 мая: «Мордовия-2005» - «Мордовия-2007», «Рузаевка-2004» - Явас. 4 мая: ДЮСШ Чамзинка - Дубенки. 5 мая: ДЮСШ-1 - «Мордовия-2005». 6 мая: Явас - Ельники. 7 мая: Атемар - Кочкурово. 8 мая: «Рузаевка-2005» - «Мордовия-2006», ДЮСШ Ковылкино - «Рузаевка-2004», «Мордовия-2007» - Старое Шайгово. 10 мая: ДЮСШ Ковылкино - Явас, «Рузаевка-2004» - Ельники. 13 мая: «Мордовия-2006» - ДЮСШ Чамзинка, ДЮСШ Ромоданово - «Рузаевка-2005». 14 мая: Старое Шайгово - ДЮСШ-1, Явас - «Рузаевка-2004». 15 мая: «Мордовия-2007» - Кочкурово. 

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