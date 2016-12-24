«ОГАРЕВЦЫ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕЗОННОГО «ТУРНИРА ШЕСТИ» В РУЗАЕВКЕ

Контрафакт наступает
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Опера получили условный срок за подкинутую школьнику наркоту
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
Простая операция по удалению аппендицита обернулась гибелью 28-летней жительницы Саранска, известной своими дизайнерскими изделиями из...
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ