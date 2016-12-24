«ОГАРЕВЦЫ» СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕЗОННОГО «ТУРНИРА ШЕСТИ» В РУЗАЕВКЕ

Команда МГУ выиграла предсезонные сражения, проходившие на стадионе «Химмаш» в городе железнодорожников в период с 14 по 27 апреля. Шесть команд из числа тех, кто составляет основную обойму в республиканском чемпионате, с удовольствием сыграли между собой, проверив силы перед официальным стартом.

В связи с тем, что, как и в прошлом году, каждому из фаворитов предстоит начинать сезон матчами предварительного этапа (то есть на общих основаниях играть с теми, кто заведомо слабее), никто из грандов карт не раскрывал, зато все без исключения получили полезную практику соперничества.

В группе «А» были зафиксированы следующие результаты: ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - «Автомобилист» (Рузаевка) - 1:1, МГУ (Саранск) - «Автомобилист» - 0:0, МГУ - ФК «Плайтерра-Зубова Поляна» - 2:0. В свою очередь, исходы матчей в группе «В» вышли такими: «Ватт» (Саранск) - ФК «Рузаевка» - 1:1, «Спартак» (Ковылкино) - ФК «Рузаевка» - 2:1, «Спартак» (Ковылкино) - «Ватт» - 4:1.

В битве за импровизированное «золото» студенты огаревского университета, из года в год плодотворно добивающиеся медалей под руководством Михаила Аношкина, с минимальным перевесом 1:0 победили ковылкинских спартаковцев. Гол, принесший итоговую победу, на 35-й минуте записал себе в плюс Евгений Сафонов. «Бронзовый» спор в принципиальном дерби между ФК «Рузаевка» и «Автомобилистом» выиграли «горожане» (5:1). В матче за 5-е место футболисты «Ватта», видимо вспомнив о своем прошлогоднем сенсационном триумфе, разошлись на голы в матче с «Плайтеррой» (4:1).

Как сообщил главный организатор и идейный вдохновитель весьма полезных весенних соревнований Марат Саркин, призеры были награждены памятными кубками и дипломами соответствующих степеней. Команды-участницы выражают благодарность «Центру физкультуры и спорта» муниципального образования Рузаевка в лице директора Олега Антонова и заместителя директора Аркадия Батяева. Было бы совсем неплохо, если бы такой турнир стал традиционным.

Александра ГРЫЗУНОВА, фото Евгения СУЛЕЙМАНОВА