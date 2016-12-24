«МОРДОВИЮ-2005» ЖДУТ МАТЧИ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ХАБАРОВСКА, «ЧЕРТАНОВО» И ШКОЛЫ «ЗЕНИТА»

Спорт

На днях Российский футбольный союз провел жеребьевку финального турнира Первенства России среди команд спортивных школ (для игроков не старше 2005 года рождения), который будет принимать Саранск в период с 30 мая по 9 июня. Таким образом, стало известно, что оппонентами «Мордовии-2005» (тренеры - Алексей Бессонов и Никита Рокунов) по группе «А» поочередно будут «СКА-Хабаровск», московское «Чертаново» и питерская СШОР «Зенит».
Система розыгрыша медалей проста и понятна. Два первых места в каждом из четырех квартетов - прямые путевки в четвертьфинал. Далее - олимпийская система с выбыванием. Как стало известно «ВС» из кулуарных источников, рассматривается вариант с проведением финального и «бронзового» матчей, назначенных на 9 июня (то есть на следующий день после матча отборочного цикла ЧЕ-2020 между сборными России и Сан-Марино), на изумрудном газоне стадиона «Мордовия Арена». Впрочем, данный вопрос еще не решен окончательно. Пока это, скажем так, пожелание к принимающей стороне от функционеров детско-юношеского футбола из РФС. Основные баталии пройдут, естественно, на стадионе «Старт».
 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2018/2019
ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Группа «А»: МЦПЮФП «Мордовия» (Саранск), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Чертаново» (Москва), «СКА-Хабаровск». Группа «В»: УОР-5 (Московская область), ЦСКА (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Енисей» (Красноярск). Группа «С»: «Рубин» (Казань), «Металлург» (Липецк), «Динамо» (Москва), «УрФА» (Екатеринбург). Группа «D»: «Локомотив» (Москва), «Шинник» (Ярославль), «Урожай» (Краснодар), ФК «Зенит» (Санкт-Петербург).
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ. 1-й тур. 31 мая (пятница): СШОР «Зенит» - «Чертаново», «СКА-Хабаровск» - «Мордовия», УОР-5 - ЦСКА, «Краснодар» - «Енисей», «Рубин» - «Металлург», «Динамо» - «УрФА», «Локомотив» - «Шинник», «Урожай» - ФК «Зенит».
2-й тур. 1 июня (суббота): «Чертаново» - «Мордовия», СШОР «Зенит» - «СКА-Хабаровск», ЦСКА - «Енисей», УОР-5 - «Краснодар», «Металлург» - «УрФА», «Рубин» - «Динамо», «Шинник» - ФК «Зенит», «Локомотив» - «Урожай».
3-й тур. 3 июня (понедельник): «СКА-Хабаровск» - «Чертаново», «Мордовия» - СШОР «Зенит», «Краснодар» - ЦСКА, «Енисей» - УОР-5, «Динамо» - «Металлург», «УрФА» - «Рубин», «Урожай» - «Шинник», ФК «Зенит» - «Локомотив».
Александра ГРЫЗУНОВА, фото Евгения СУЛЕЙМАНОВА

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