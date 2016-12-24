«МОРДОВИЮ-2005» ЖДУТ МАТЧИ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ХАБАРОВСКА, «ЧЕРТАНОВО» И ШКОЛЫ «ЗЕНИТА»

Забили на все!
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
18 мая, когда по всей стране проходит «Ночь музеев», жители и гости Саранска смогут не только посетить известные культурные заведения...
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
В России ужесточают санкции за превышение скорости и ответственность для пьяных водителей
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...