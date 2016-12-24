«МОРДОВИЮ-2005» ЖДУТ МАТЧИ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ХАБАРОВСКА, «ЧЕРТАНОВО» И ШКОЛЫ «ЗЕНИТА»

На днях Российский футбольный союз провел жеребьевку финального турнира Первенства России среди команд спортивных школ (для игроков не старше 2005 года рождения), который будет принимать Саранск в период с 30 мая по 9 июня. Таким образом, стало известно, что оппонентами «Мордовии-2005» (тренеры - Алексей Бессонов и Никита Рокунов) по группе «А» поочередно будут «СКА-Хабаровск», московское «Чертаново» и питерская СШОР «Зенит».

Система розыгрыша медалей проста и понятна. Два первых места в каждом из четырех квартетов - прямые путевки в четвертьфинал. Далее - олимпийская система с выбыванием. Как стало известно «ВС» из кулуарных источников, рассматривается вариант с проведением финального и «бронзового» матчей, назначенных на 9 июня (то есть на следующий день после матча отборочного цикла ЧЕ-2020 между сборными России и Сан-Марино), на изумрудном газоне стадиона «Мордовия Арена». Впрочем, данный вопрос еще не решен окончательно. Пока это, скажем так, пожелание к принимающей стороне от функционеров детско-юношеского футбола из РФС. Основные баталии пройдут, естественно, на стадионе «Старт».

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - 2018/2019