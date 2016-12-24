В БОЛЬШИХ ДЕЛАХ МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

«Мордовия» подытожила, почему ей не хватило сил на финал

Если вы заметили, мы почти всегда даем слово главному тренеру ХК «Мордовия» на спортивных страницах «ВС». Не просто так. С наличием большого уважения. Однако в этот раз случай особый. Подведение итогов сезона, а кое-где и предварительное анонсирование осенних перспектив. Вместе с Юрием Воробьевым перед спортивными журналистами на минувшей неделе выступили защитник Василий Кружилин и нападающий Евгений Колычев. Стараясь аккуратно подбирать слова, представители команды выразили искреннюю надежду, что в дальнейшем им не будут мешать, занимая лед в те сроки, которые здравым смыслом предназначены для плей-офф, а также для подготовки к матчам решающей стадии.

О ТОМ, ЧТО ПОЗАДИ

«Сезон получился неоднозначным, - подытожил наставник мордовской хоккейной примы. - Почему?! Есть причины. В сравнении с предыдущим игровым годом результат выше. Мы стали вторыми. Вроде бы это шаг вперед, и должно остаться какое-то удовлетворение. Но полностью успешным назвать сезон не могу. Дело даже не в том, что мы проиграли большой финал. Дело в том, как мы его поиграли. Однако четыре игры за соперником. При этом явного превосходства у «Ростова» не было. Вторая игра завершилась разгромом, но и там все было неоднозначно».

«В финале хотелось победить, - подтвердил слова главного тренера Евгений Колычев. - Конечно, все недовольны. Бомбардирские достижения? С Дмитрием Саразовым у нас одинаковое количество очков. Но внутри у меня все горело. Очень хотелось это «золото» взять. Очень расстроился, когда все закончилось. Хотелось в финале подольше задержаться».

«За Женю продолжу мысль, - продолжил Юрий Воробьев. - В моем понимании ему весь сезон пришлось тащить свое звено. Там и Саразов играл, и Гриф, и Елагин. Правого нападающего не было, и центр постоянно менялся. Но даже на фоне того, что он за всех там работал, еще и забивать успевал. Если бы мы сумели найти ему партнеров поровнее, Колычев забил бы еще больше, сверкал бы еще ярче. Что ж, в межсезонье постараемся эту ситуацию исправить».

«Довольны только тем, что в финал наконец-то вышли, - по-воронежски «бросил в зал» один из аксакалов команды Василий Кружилин. - А своей игрой недовольны. Чего-то нам однозначно не хватало. Травмы, дисквалификации, все как-то скомканно. В концовке вроде смогли найти свою игру, а в финале не хватило везения, удачи и подготовки. Это к тому, о чем не раз Юрий Сергеевич говорил… Та самая шайба броском почти через всю площадку?! На тренировках пробовал повторить. Но больше так не получалось. Очень эмоциональный момент был».

«Возник нюанс в связи с занятостью льда в сроки, подразумевающие собой плей-офф, - еще раз обозначил проблемную тему Юрий Воробьев. - Говорить, что только это повлияло на результат, неправильно. Но факт в том, что для нас могли бы быть идеальные условия для подготовки к плей-офф. Мы сыграли с «Ростовом» в предпоследнем туре, победили в обеих играх и уже точно обеспечили себе второе место по итогам регулярного чемпионата. Вполне могли принести в жертву матчи последнего тура в Орске и сыграть там под нагрузками. То есть начать подготовку к плей-офф сразу после побед над ростовчанами. Но в этот момент в Ледовом дворце почти подряд шли соревнования Спартакиады - это хоккей, мужской и женский, фигурное катание и шорт-трек. Лед на большой площадке занимали постоянно! Нам пришлось вносить коррективы. В результате намеченный план подготовки мы элементарно не выполнили. Как следствие - наши лидеры, набросавшие уйму шайб до плей-офф, в нужное время существенно сбавили. Нас едва хватило на два круга - против «Алтая» и «Чебоксар». Это было видно по всем четырем финальным поединкам. Играли волнообразно. То неплохо, то провалимся, то опять возвращаемся. Стабильной игры всех звеньев никто не увидел. Да, моментов в каждом матче было предостаточно. Но как их реализуешь на фоне общей усталости?! Выходит, есть повод задуматься. В больших делах мелочей не бывает. Мы в своем дворце оказались где-то на задворках. Конечно, это никуда не годится. Вроде катаемся, вроде тренируемся, но вторая площадка намного меньше основной. Мы же не в Канаде с ее миниатюрами, в конце концов, играем, а в России».

О ТОМ, ЧТО ВПЕРЕДИ

«Пока мы еще не знаем, в какой лиге окажемся в новом сезоне, - пояснил бессменный рулевой «Мордовии». - Идет такой период, что нет определенности. По лиге вопрос в ВХЛ будет решаться после чемпионата мира. Применительно к местным реалиям - будет команда или нет, это, скорее всего, вопрос не к нам, а к руководству. Республика дает нам задание, мы стараемся его выполнять. На днях мы встречались с новым министром спорта Александром Савиловым. С его слов, такого недоразумения, что мероприятия в Ледовом дворце накладываются одно на другое, однозначно больше не будет. Как нам пообещали, после того, как сверстают хоккейный календарь, его особенности будут приниматься во внимание. «Саранск Арена»?! Если бы я руководил ее стройкой, я бы мог ответить прямо сейчас, планируем ли мы туда переехать. Но пока этот разговор по большому счету о пустом. Что-то загадывать бессмысленно. Предметно все решится после ввода объекта в эксплуатацию. Конечно, нам бы хотелось играть в новом дворце».

Касаемо кадровых перемен внутри команды Юрий Воробьев рассказал следующее: «В нашем составе остались 19 человек. В том числе - все три вратаря. Евдокимов, Попков и Шарапов. По ушедшим. Бакулина мы хотели оставить, он 1997 года рождения, может еще подрасти, но хоккеист посчитал, что может пойти на повышение. Мы у него спрашивали, есть ли какие-то конкретные предложения, получили ответ - предложений нет, но какой-то тренер из Череповца советует ему перейти в ВХЛ-А. Привели пример, что год назад уходили Субботин, Цыпнятов, Саетов и Скатов. В итоге один из них вернулся, другого не взяли, третий сидел на лавке, не сыграв ни одной игры. Только вратарь смог закрепиться. Надо просто понять, что любой тренер радуется, когда игрок переходит в сильную команду. Но только если видит, что он реально к этому готов. Бакулину, признаться, еще один сезончик здесь не помешал бы. В клубах ВХЛ и КХЛ не дадут времени, чтобы учиться. Один раз ошибся, присел и вылетел из обоймы. Умеешь - делай, не умеешь - без обид. Жалко парня, мог бы реализоваться у нас как следует… По Елагину были определенные переговоры, но он опытный игрок и объяснил, что у него какие-то семейные проблемы. Он взрослый человек, сам все своей головой понимает. В общем, хорошо, что костяк сохранился. Хотелось бы влить в него молодую кровь. Впереди - два месяца на размышления. Постоянно звонят игроки и их агенты, но считаем, что лучше отложить эту тему до начала межсезонной подготовки. 11 июля - предварительная дата, когда планируем собраться».

Как водится, не обделили вниманием собравшиеся в зале журналисты и наиболее активные болельщики тему судейства. И действительно, голов судьи отменили очень много. В частности, в третьем полуфинальном матче в столице Чувашии отмененными оказались сразу два взятия ворот.

«Нам судейство комментировать запретили, поэтому я не буду останавливаться на этом подробно, - очень осторожно высказался Юрий Сергеевич. - Не скажу, что к нам относились как-то слишком предвзято. По поводу эпизодов в Чебоксарах, да, мы писали протест по нескольким пунктам. По некоторым из них судейские вердикты признали ошибочными, по некоторым - наоборот. Никаких подробных объяснений - почему, что и как - нам никто не давал. Я попытался однажды оспорить решение, и меня оштрафовали. Если помните, было это несколько лет назад в Самаре, когда пришлось уводить команду со льда. Там вообще по беспределу с гостями поступали. Разговор о результате даже уже не шел. Я говорил в перерыве - хорошо, пусть они выигрывают, но все это может трагически закончиться. Играл у нас тогда Максим Колесников. И большое счастье, что серьезных последствий полученная в том матче травма ему не оставила. Поэтому про судейство мы можем рассуждать лишь в частном разговоре».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА