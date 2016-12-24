НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО И ВОПРЕКИ ВСЕМУ

«Мордовия» вернулась в «десятку» сильнейших

Великолепная концовка выездного матча с «Чертаново» ощутимо подняла настроение всем, кому небезразличны футбольная «Мордовия» и вид спорта номер один в нашем регионе в целом. На изумрудном прямоугольнике «Сапсан-Арены», через видеотрансляцию, мы увидели именно то, что давно хотели увидеть. Во-первых, команду, которая отменно контролирует мяч, выматывает соперника, а затем заставляет его ошибаться. Во-вторых, столь необходимый результат, в одночасье вернувший «красно-бело-синих» в первую «десятку». Не менее приятно констатировать и тот факт, что реванш за досадное поражение 1:2, имевшее место в матче первого круга в Саранске, состоялся.

Отчасти победу над «Чертаново» можно назвать даже чем-то волшебным. Ведь перед этой поездкой «Мордовии» в Москву позитива вокруг главной команды республики было как никогда мало. Пагубная ситуация с так и не открывшимся перед нашим клубом трансферным окном отчаянно намекала на весьма туманные перспективы. Ну и, как говорится, до кучи невозможность заявить новых футболистов, укрепив проблемные позиции, осложнилась травмой Руслана Мухаметшина. На капитана, владеющего массой бомбардирских рекордов, не пришлось рассчитывать как в премьерном домашнем матче с «Тамбовом», так и на первом выезде. Все перечисленное привело к тому, что две игры подряд представители 13-го региона выходили на поле в весьма ограниченном составе. В том числе без номинальных нападающих…

В сложившихся обстоятельствах роль «наконечника копья» выпадало исполнять сначала Игорю Кирееву (на отнюдь не солнечной «Мордовия Арене»), а затем - Рустему Мухаметшину (на резервной черкизовской арене). Дошло до того, что из всех резервистов, внесенных в предматчевый протокол, только за плечами Антона Орлова была хоть какая-то игровая практика - 13 игр после 25 туров. При подсчете количества проведенных игр у шести остальных игроков запаса набралась скудная цифра 17 (то есть в среднем - 2,8 матча «на брата»).

На таком фоне молодое и амбициозное «Чертаново», застолбившее за собой на зимний перерыв место в зоне стыковых матчей и вернувшееся из Хабаровска с убедительной победой 3:1, выглядело настоящим зубром, противостояние с которым как минимум не сулило ничего хорошего. Но не тут-то было! Как выяснилось, все нахлынувшие неурядицы только сплотили подопечных Марата Мустафина. И сжав волю в кулак, наша команда преподнесла своим верным болельщикам завидный сюрприз.

Настоящим героем мартовских матчей «Мордовии» можно назвать Филиппа Дворецкова. Перспективный полузащитник, пришедший из новотроицкой «Носты», настолько органично вписался в игру саранского коллектива, что еще осенью никто не сомневался в его законном месте в составе. А сейчас экс-торпедовца и вовсе, без тени сомнений, можно считать одним из лидеров флагмана мордовского футбола.

Ключевой стала 81-я минута, когда вновь сработала связка Киреев - Дворецков. Игорь сделал выверенную передачу с правого фланга в штрафную площадь, Филипп - молниеносным касанием переправил снаряд в цель. А всего три минуты спустя настырные гости сотворили еще один гол! Отыгравший весь матч на твердую «пятерку» Владислав Адаев танком протащил мяч сквозь частокол ног и выдал пас-конфетку на выгодную позицию Антону Орлову. Вышедший на замену хавбек сумел хорошо подработать «пятнистого» и пробил низом в угол - настолько точно, что в тот момент ему наверняка позавидовали даже ювелиры.

Дальше по плану «Луч». Владивостокский клуб располагается чуть ниже «Мордовии» в таблице, но благополучным состоянием дел похвастать не может. Скорее, наоборот. В период с декабря по февраль возникали серьезные опасения относительно того, смогут ли «тигры» остаться на плаву. В итоге перед возобновлением сезона объяснять, насколько нынешний «Луч» дееспособен, пришлось даже президенту ФНЛ Игорю Ефремову, заверившему журналистов, что лига имеет официальное письмо от клуба с гарантиями доиграть сезон малыми силами (без группы ведущих игроков). В общем, надо побеждать. Иными словами, брать свои очки. Но только не заранее, а непосредственно на поле. Недооценка здесь недопустима. Приходите на стадион!

Евгений СУЛЕЙМАНОВ