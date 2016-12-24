ЮНЫЕ РУЗАЕВЦЫ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В ЙОШКАР-ОЛЕ

Мордовия получила рассрочку по выплате государственного долга
Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных...
Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
К концу масленичной недели саранский ресторан «РОЖДЕCТВЕНСКИЙ» организовал для своих гостей дегустацию авторской линейки полугаров
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов