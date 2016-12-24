ЮНЫЕ РУЗАЕВЦЫ ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В ЙОШКАР-ОЛЕ

Команда рузаевского филиала МЦПЮФП «Мордовия» выезжала в столицу Марий Эл, где приняла участие в межрегиональном турнире с участием 12 коллективов, составленных из юных футболистов 2009 года рождения. Йошкар-Ола, Казань, Чебоксары, Киров, Ижевск, Рузаевка, Набережные Челны, Нижнекамск, Дзержинск, Канаш и Вурнары - такой была география соревнований.

Десятилетние ребята из города железнодорожников поочередно сыграли со сверстниками из нижнекамского «Нефтехимика» - 4:3 (Алмаз Шубин - 2, Лев Лимонников), казанского «Юнита» - 8:3 (Алмаз Шубин - 2, Данила Василькин - 2, Михаил Шебяев, Александр Безбородов, Кирилл Кшняйкин, Никита Матюхин), чебоксарской СШ - 4:2 (Кирилл Кшняйкин - 2, Константин Спирин, Михаил Шебяев), йошкар-олинской СШОР-1 - 3:2 (Кирилл Кшняйкин - 2, Алмаз Шубин) и кировской СШОР-8 - 4:0 (Кирилл Кшняйкин, Михаил Шебяев, Данила Василькин, Кирилл Кузнецов).

В полуфинале немного не повезло. Дзержинский «Химик» прошел дальше благодаря победе в футбольной лотерее - 3:3 (Алмаз Шубин, Данила Василькин, Никита Михайлов), пен. 3:4. В матче за «бронзу» чуть сильнее оказались юные «камазовцы» - 1:2 (Алмаз Шубин). Обладателями «золота» стали юные дзержинцы, победившие в финале нижнекамцев (2:1). В почетный список лучших игроков турнира был включен рузаевец Евгений Лашманкин.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА