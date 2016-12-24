«ШТУКАТУРЫ» НАРАЩИВАЮТ ОТРЫВ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Спорт

Задорно проходят баталии республиканского мини-футбольного чемпионата. На минувшей неделе состоялось сразу шесть матчей, после которых определился единоличный лидер таблицы. «Мегалит» идет по намеченному курсу и взобрался-таки на вершину, растолкав локтями всех конкурентов. Лямбирская команда «НК Групп» до недавнего времени была единственной, кому удалось победить грозных «штукатуров». Но и этот бастион рухнул.
Как всегда, самыми важными голами отметился 34-летний Павел Томилин - опытный мастер, немало повидавший на своем футбольном веку (искренне жаль, что в основном на чужбине). Что же до бомбардирского спора, то в нем лидирует «мишленовец» Андрей Тюлюков, попутно являющийся организатором и идейным вдохновителем соревнований. На его личном балансе сейчас 14 голов, что на два пункта превышает показатель Ильи Ермошкина из «Шайговца». 11 точных попаданий занес себе в актив «мегалитовец» Михаил Якушкин. На подходе к символической «десятке» находятся «инзеровцы» Максим Терентьев и Максим Минеев, а также вышеупомянутый Томилин (по 8 мячей).
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА

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