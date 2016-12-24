«ШТУКАТУРЫ» НАРАЩИВАЮТ ОТРЫВ ОТ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Дачного «маньяка» отправили на зону
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Все неделю в России отмечается Масленица, каждый день необходимо провести весело, ходить в гости и готовится к Великому посту. В Саранске...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Суд заочно арестовал владельца фирмы, принимавшей участие в строительстве «Мордовия Арены»