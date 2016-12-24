ПОЙДЕТ ЛИ АЛТАЙСКИЙ УРОК ВПРОК?!

«Мордовия» едва не оступилась на ровном месте

Сегодня, 13 марта, наша хоккейная прима сыграет в Барнауле, где пройдет третий матч четвертьфинальной серии Кубка федерации. В родных стенах саранские «лисы», выражаясь боксерской терминологией, сначала отправили своих оппонентов в нокаут, а затем подпустили на слишком рискованное расстояние. Но «Мордовия» не единственная, кому пришлось попотеть в начальной фазе плей-офф. Комфортно чувствовал себя только «Ростов», ведь все понимают, что «Красноярские Рыси» сильны исключительно названием. «Чебоксарам» навязали нервотрепку «Челны», а «Кристалл» затянул битву с «Юниором».

«Думаю, это был подарок для болельщиков. Трибунам нравятся игры с напряженной концовкой, - слова главного тренера ХК «Мордовия» Юрия Воробьева после второго матча с «Алтаем». - Но нам, тренерам, все это, конечно, неприятно. Я предполагал, что после первой победы в головы игроков закрадется что-то такое, что приведет к легкой недооценке соперника. Но не до такой же степени!.. Моментов мы создавали много, а вот реализация оставляла желать лучшего. Хотя мы команду предупреждали, что в плей-офф совершенно другие матчи будут. Надеюсь, урок пойдет впрок. Без огонька в глазах нельзя выходить на площадку… Где будем играть домашние матчи полуфинальной серии?! Пока никакого решения по данному вопросу нет. Но, думаю, если оно и будет принято, то не в нашу пользу. Предметно поговорим на эту тему чуть позже. Нам есть что сказать».

«В целом я доволен игрой своей команды. Ребята - молодцы, выкладываются, бьются, как могут. Руки не опустили даже после разгрома. В общем, выстояли. Но с реализацией у нас, увы, большая беда. Могли забивать больше. Шансы для этого были, причем стопроцентные. Но не забиваем, и это наша ахиллесова пята. Овертайм. Три на пять. Думаю, такая команда, как «Мордовия», шансов на спасение не оставила бы никому… Но радует настрой. На мой взгляд, в этой серии еще ничего не закончено. Верю в команду! И самое главное, что сейчас, после такой игры, в себя поверили и наши хоккеисты… Вратари и их травмы?! К сожалению, мы можем только двух голкиперов возить на выезд. Случись еще один форс-мажор, наверное, полевому игроку пришлось бы переодеваться. Но подобные случаи - это, как говорится, из ряда вон. По крайней мере, в моей практике такого еще не было. Хорошо, что все обошлось».

11 марта в 22:20 по московскому времени регулярным авиарейсом из столичного аэропорта «Домодедово» игроки и тренеры хоккейной «Мордовии» отправились в Барнаул. Напомним, что, начиная с 2014 года, саранская команда встречалась с «Алтаем» на его льду в общей сложности 16 раз. Одержано 12 побед. Четырежды наши вратари сохраняли свои ворота на замке. «Алтаю» удавалось побеждать исключительно в родных стенах, но дважды подряд - никогда прежде. Результаты регулярного чемпионата сезона текущего в порядке очередности выглядят следующим образом - 6:0, 1:0, 4:3 Б, 3:0, 4:1, 8:2. В лазарете находятся два нападающих - Максим Субботин (перелом ноги) и Даниил Юнышев (сильный ушиб, пропустил второй матч плей-офф, но, по оценкам медштаба, его восстановление не займет много времени).

Четвертьфинал. Первый матч

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул - 6:2 (2:0, 0:2, 4:0)

Шайбы: 1:0 - Колычев (Саразов, Филин, 01:41), 2:0 - Саразов (Добросердов, Пьянов, 08:29), 2:1 - Локтев (27:49, -1), 2:2 - Чернов (Брагин, 36:50), 3:2 - Елагин (Колычев, Карлин, 47:02), 4:2 - Филин (Бадрутдинов, Ахметзянов, 55:13, +1), 5:2 - Пьянов (Саразов, Филин, 56:17), 6:2 - Горячев (Бадрутдинов, Ахметзянов, 57:52, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Беркутов, Закурин - Гриф - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Кружилин, Карлин - Елагин - Колычев.

«Алтай»: Волохин, Касицкий - Глухов, Ковязин - Соболев - Локтев, Исрафилов - Сурков, Угаров - Разумов - Завьялов, Уткин - Брагин, Гриценко - Евстифеев - Чернов, Печенкин, Решетников - Кузиков - Гай.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 6 (4+2+0) - «Алтай» 16 (4+6+6).

9 марта. Саранск. Ледовый дворец. 1784 зрителя.

Четвертьфинал. Второй матч

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «АЛТАЙ» Барнаул - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Закурин (Саразов, Филин, 41:30), 1:1 - Разумов (Завьялов, 44:08). Овертайм: 2:1 - Бадрутдинов (Абозин, Ахметзянов, 60:58, +2).

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Абозин, Ситнов - Беркутов, Закурин - Гриф - Бакулин, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Кружилин, Карлин - Елагин - Колычев.

«Алтай»: Тимченко (Волохин, 25), Касицкий - Глухов, Ковязин - Соболев - Локтев, Исрафилов - Сурков, Угаров - Разумов - Завьялов, Уткин - Брагин, Гриценко - Евстифеев - Чернов, Печенкин, Решетников - Кузиков - Гай.

Штрафное время: «Мордовия» 8 (4+0+4+0) - «Алтай» 12 (4+4+2+2).

10 марта. Саранск. Ледовый дворец. 1659 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА