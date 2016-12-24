СЕСТРЫ ХОХЛОВЫ, КОПАЕВ И СУРИНОВ СТАЛИ ГЕРОЯМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Спорт

С 6 по 11 марта в турецком Стамбуле проходил чемпионат Европы по легкой атлетике INAS (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) в закрытых помещениях. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 9 стран: России, Испании, Португалии, Турции, Украины, Франции, Италии, Норвегии и Великобритании.
Нашу страну и родную республику с успехом представили спортсмены «Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва», тренирующиеся под руководством Андрея Богатырева и Виталия Аверкина. Сборная Мордовии внесла весомый вклад в общекомандную копилку - 7 наград различного достоинства.
Алексей Копаев завоевал «бронзу» в беге на 60 метров с результатом 7,28 секунды, «серебро» в прыжках в длину с рекордом России (6,58 метра), а также «бронзу» в забеге на 200 метров (23,09 секунды). Регина Хохлова завоевала две серебряные награды: в беге на 3000 метров (результат - 13 минут 5 секунд) и в спортивной ходьбе на аналогичной дистанции (16 минут 3 секунды). Алина Хохлова стала победительницей в ходьбе на 3 километра с новым мировым достижением (результат - 14:44,21). Наряду с этим Алина была признана лучшей спортсменкой турнира. Александр Суринов завоевал «золото» как скороход на 3000 метров (14:19,00).

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