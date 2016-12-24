СЕСТРЫ ХОХЛОВЫ, КОПАЕВ И СУРИНОВ СТАЛИ ГЕРОЯМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Дачного «маньяка» отправили на зону
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу исполнилось уже 23 года, проходит он всё так же традиционно в первых числах марта и...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Суд заочно арестовал владельца фирмы, принимавшей участие в строительстве «Мордовия Арены»
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии