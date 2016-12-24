СЕМНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ ИЗ ПОДОЛЬСКА

В подмосковном Подольске прошел фестиваль по каратэ-кекусинкай. Сборная Мордовии была представлена рузаевскими клубами «Скорпион» и «Сантин». Все 17 юных спортсменов, выступавших на турнире, заняли призовые места.

Среди семилетних ребят лучшим стал Александр Киревичев. В возрастной группе 8 лет две медали высшей пробы завоевали Андрей Горячев и Дмитрий Кулясов. В соперничестве тех, кому 9 лет, «золото» - за Александром Лыткиным, «серебро» - за Максимом Мисовским. В группе юношей 10 и 11 лет первыми стали Сергей Таныгин, Александр Плигин, Роман Королев, Артем Бикеев, Владислав Адаев, второе место - у Кирилла Казейкина. «Пальму первенства» в категории 12 и 13 лет завоевали Кирилл Салтыков, Владимир Шмельков, Илья Кижапкин, Егор Окунев, вторыми стали Андрей Забатурин и Данила Волгутов.