«ВЕСЕННИЕ ГРАЦИИ» В ПЕНЗЕ

Современный онкологический центр в Саранске примет первых пациентов уже в 2021 году
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии
Суд заочно арестовал владельца фирмы, принимавшей участие в строительстве «Мордовия Арены»
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков