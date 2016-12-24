«ВЕСЕННИЕ ГРАЦИИ» В ПЕНЗЕ

Юные гимнастки саранского филиала «Академии Ирины Винер» с успехом выступили в соревнованиях «Весенние грации» в соседней Пензе. Кроме хозяек турнира соперницами наших девочек были представительницы Уфы, Чебоксар, Каменск-Шахтинского (Ростовская область) и Мокшана (Пензенская область).

Под мордовским флагом выступали воспитанницы тренеров Натальи Озеровой, Валерии Слесаревой, Елены и Натальи Миронюк.

2013 год рождения (группа «А»). 3. Валентина Адушкина. 2013 год рождения (группа «Б»). 1. Виктория Шуляева. 2013 год рождения (группа «С»). 2. Захра Велиева. 2. Амира Багапова. 3. Кира Александрова. 2012 год рождения (группа «А»). 1. Мария Горькова. 2. Ангелина Цыганова. 2012 год рождения (группа С»). 1. Самира Сатарова. 2. Вера Колчина. 3. Мария Сажина. 2011 год рождения (группа А»). 1. Емилия Вишнякова. 2011 год рождения (группа «Б»). 3. Виктория Захарова. 2011 год рождения (группа «С»). 1. Мария Долгова. 3. Амина Якубова. 3. Арина Тимонина. 2010 год рождения (группа «Б»). 2. Марина Лямина. 2010 год рождения (группа «С»). 1. Александра Чугунова. 2009 год рождения (группа «А»). 1. Анастасия Ильина. 2009 год рождения (группа «С»). 2. Дарина Вякина. 3. Ульяна Чашевич. 2008 год рождения (группа «А»). 2. Дарья Линькова. 3. Софья Савина. 2006 год рождения (группа «Б»). 1. Вероника Бигачева. 2. Александра Кузнецова.

Александра ГРЫЗУНОВА