СТОЛИЦА МОРДОВИИ ВНОВЬ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На минувшей неделе с рабочим визитом в Саранске побывал Шамиль Анвярович Тарпищев. Президент Федерации тенниса России встретился с Главой Мордовии Владимиром Волковым и сообщил о желании провести на территории нашей республики ряд международных турниров. В свою очередь, руководитель региона заявил о готовности поддержать любую инициативу нашего прославленного земляка.

«Учитывая профессиональный рост воспитанников республиканского теннисного центра, мы хотим на следующий год привезти сюда один из европейских турниров, - подчеркнул Шамиль Тарпищев. - На первом этапе это будут соревнования в возрастной категории до 12 лет, через год - до 14 лет. Существует желание провести в Саранске через пару лет чемпионат мира по пляжному теннису. У нас уже есть договоренности, и здесь все будет зависеть в основном от нас - в силу того, что надо заработать это право в международной федерации».

«Для нас очень важно, чтобы как можно больше детей приходили заниматься в спортивные секции, в том числе теннисные, - отметил Владимир Волков. - Все мы знаем, что большие успехи начинаются с маленьких побед. Поэтому мы со своей стороны предпримем все необходимое для дальнейшего развития инфраструктуры нашего теннисного центра».

Поставлена задача в самое ближайшее время завершить проект по благоустройству Детского парка на улице Грузинской. Обсуждались вопросы создания в Мордовии федерального училища олимпийского резерва на базе республиканских спортивных объектов. Первый шаг к возрождению интереса к теннису уже сделан. В период с 4 марта по 9 марта в Саранске состоялся всероссийский турнир категории IА «Кубок Шамиля Тарпищева», участниками которого стали 132 спортсмена из 36 городов России.

Александра ГРЫЗУНОВА