СТОЛИЦА МОРДОВИИ ВНОВЬ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНИМАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Автобус с челноками попал в ДТП: погибла супружеская пара
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Суд заочно арестовал владельца фирмы, принимавшей участие в строительстве «Мордовия Арены»
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Наркоторговцы сделали 400 «закладок» в поле у села Макаровка
Есть места, куда мы отправляемся за историческим прошлым. А есть те, что уже сегодня живут будущим. Таков удивительный Дубай - крупнейший город...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Глава Мордовии Владимир Волков побывал в понедельник на строительной площадке нового корпуса Республиканского онкодиспансера. После чего...