Танцы на могилах

Жителей Саранска до глубины души возмутил поступок очередной молодой особы - 15-летней школьницы Екатерины. Судя по всему, ей не давала покоя скандальная слава предшественниц на ниве публичного хайпа - 22-летней Софьи Кечиной и 23-летней Валерии Рыбиной (в январе этого года барышни выложили в сеть видеоролик, в котором сожгли российский флаг). Ученица 10-го класса саранской школы № 18, известная в социальных сетях как «Катя Белка», опубликовала на своей страничке видео, в котором она танцует на могилах саранского Мемориального кладбища.

Шоу на погосте

На ролике блондинка с распущенными волосами в модных очках, тёмной одежде и белых кроссовках позировала у надгробных ёлок и Вечного огня, валялась в сугробах, танцевала на могилах, скакала, что-то пила из пластиковой бутылки, курила и показывала неприличные жесты, лёжа в снегу на одной из могил. Свое шоу на погосте девочка выложила в социальной платформе для создания и просмотра коротких видеороликов под названием TikTok. Ежедневно приложением пользуются более 500 миллионов человек в 40 странах. Судя по всему, шокирующим видео «Белка» хотела собрать как можно больше лайков и стремилась раскрутить себя в соцсети. Судя по профилям, юная особа увлекается корейской поп-культурой и неформальной модой. Екатерина выкладывала на своей странице фото в различных модных образах и короткие видеоролики с кривлянием и танцами.

Танцы на Мемориальном кладбище в Саранске - месте захоронения участников Великой Отечественной войны, скончавшихся в госпиталях города, - быстро разошлись по социальным сетям и вызвали волну негодования жителей не только Мордовии, но и других регионов. Пользователи сети расценили танцы девушки как неуважение к предкам и традициям и теперь требуют привлечь девушку к ответственности. Многие считают, что действия «Кати Белки» подпадают под уголовную ответственность и барышню необходимо обязательно наказать. После неожиданно свалившейся на саранскую школьницу «славы» Екатерина закрыла все аккаунты в социальных сетях.

Уголовная ответственность «Белке» не грозит

После того как поднялся шум, полиция нашла школьницу и провела с ней и ее родителями профилактическую беседу. Родители девушки были в шоке от поступка дочери. Ничего подобного за Екатериной раньше они не замечали. Учителя были не менее удивлены поведением школьницы. До видео на кладбищах они отзывались об ученице исключительно положительно - Катя хорошо училась, а ее поведение никогда не выделялось из общей массы учеников. Педагоги отзываются о ней как о тихой и незаметной девочке.

В региональном МВД заявили, что сейчас по действиям школьницы на Мемориальном кладбище Саранска проводится проверка, в ходе которой будет назначен ряд экспертиз, позволяющих дать правовую оценку ее действиям. Очевидно, что в отношении девочки будет проведена и психолого-психиатрическая экспертиза. После проверки девочку наверняка поставят на учет в отдел по делам несовершеннолетних.

При желании правоохранители вполне могут усмотреть в поступке барышни признаки преступления, предусмотренного статьей «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Санкции статьи предусматривают штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо арест до 3 месяцев. Однако в любом случае привлечь к уголовной ответственности Катю не удастся. Поскольку субъектом преступления по этой статье может быть человек, достигший 16-летнего возраста. «Белке» всего 15 лет, а значит, ничего серьезного ей не грозит.

«Лайки ей дороже, чем моральные принципы»

Танцы на могилах прокомментировали тысячи человек не только в мордовских, но и в федеральных пабликах. Представители общественности планируют обратиться в правоохранительные органы с требованием наказать не только школьницу, но и ее оператора.

Вот некоторые из комментариев, которые оставили пользователи, посмотрев ролик «Кати Белки»:

- Господи, лишь бы мои дети не выросли такими же безмозглыми!

- Какой там мозг, она малолетка, там априори мозга нет.

- Когда подобных существ привлекать начнут? Валяться на могиле покойного, нужно быть полным ничтожеством. Таких не ненавидят, слишком много чести. Таких презирают.

- «Сжечь тварь», «мордой по могиле», «голову оторвать», «расстрелять», «на кол», «задушить» - люди, да вы страшные дикари. Это ребенок.

- Это видео в «ТикТок» следствие недостатка внимания. Вероятно, родительского. Следите за своими детьми, младшими сестрами, братьями и своим окружением. Писать угрозы и оскорбления в адрес безобидной девочки - это ненормально.

- Цветов бы лучше купила и возложила на могилку, а не валялась около неё и пляски дебильные устраивала!

- Обязательно привлечь нужно, чтобы разъяснили ей и тому, кто снимал, чем они занимаются.

- Во все времена выражение «я еще на твоей могиле спляшу» считалось одним из сильнейших оскорблений, многие относятся к этим словам как к проклятию. Тут некая барышня дрыгается на могиле, не важно кого, и это должно восприниматься как озорство деточки, как «ничего страшного, все такими были»? Тут явное отсутствие каких-либо зачатков человеческого разума.

- Если такие вещи оставлять без внимания и «показательной порки», глупые малолетки будут воспринимать это как норму. Такие вещи нужно выносить на всеобщее обсуждение и осуждение, кого-то в следующий раз это остановит от подобного проступка.

- Взрослые, откуда, ну откуда у детей будет уважение к погибшим, откуда понимание того, что наше Мемориальное кладбище - это святое место? Их ориентиры - бабки, айфоны, красивое тело, красивая, богатая и беззаботная жизнь. Это их идеалы. Мы же сами ничего им не даем. Не читаем книги, не водим по музеям и театрам, да что там - по душам поговорить некогда. Мы ж все время заняты! Работа у нас, дела, мы же вкалываем, чтоб их всеми материальными благами обеспечить. Не до воспитания нам. А ведь самое главное - любовь, авторитет, уважение к родителям, вообще к старшим - это все не покупается. Надо ребенком заниматься.

- Не тем путём девочка решила добиться успеха. Жаль её. Такое поведение явно либо от переизбытка родительской любви, либо от её недостатка. Поступок мерзкий и низкий. Думаю, она и сама это понимает, но лайки ей дороже, чем моральные принципы.

- В 15 лет становились героями Великой Отечественной войны, совершали подвиги, защищали Родину, часто ценой собственной жизни. Хорошо, что сейчас войны нет. О хороших поступках надо думать. О том, как помочь родителям, родным и близким. О домашнем задании, уроках, учебе. Заняться, что ли, нечем?! Помогла бы маме по дому. Занялась бы благими, полезными делами. А тут неуважение к родителям, учителям, обществу в целом, осквернение памяти умерших, погибших воинов.

После шквала нелицеприятных высказываний в адрес школьницы Екатерина записала видеообращение и выложила его в сеть. Суть высказываний Екатерины можно выразить фразой из «Сказа про Федота-стрельца» Леонида Филатова: «Признаю свою вину, меру, степень, глубину…». Стоит ли верить в искренность раскаяния школьницы, каждый пусть решает сам.

«Я не задумывалась, на каком я кладбище, на какую могилу я легла»

Вот что заявила юная барышня:

- Привет всем! Это я - та самая девочка из «ТикТока», которая выложила видео на кладбище, не подумав о мнении других, да и вообще не подумала ни о чем. Я искренне прошу извинения за эту ситуацию. Я не хотела кого-то осквернить или оскорбить. Я не думала, что могу задеть кого-то своим поступком.

Когда я пришла снимать видео, я была трезвая, не обкуренная. Я просто решила снять такое видео. На тот момент у меня была одна цель: поскорее бы заснять и пойти домой, потому что на улице было очень холодно. Айфоны очень быстро садятся на морозе. Поэтому приходилось делать все вдвойне быстрее. В тот момент я даже не задумывалась, на каком я кладбище, на какую могилу я легла, и не следила за своим поведением.

Я признаю, что виновата перед всеми, кто видел этот ужасный видеоролик. Это видео было сделано в начале февраля и удалено спустя два часа после размещения. Потому что я видела реакцию людей, как они реагировали. Мне писали, высказывались об этом. Я стала задумываться, что-то не так с этим роликом. В итоге сделала вывод, что ролик нужно удалить. Я осознала свою ошибку, поняла, что не права. Люди делают ошибки в жизни. Это естественно. Моя ошибка, наверное, не самая худшая из всех, но это тоже ошибка. Осознаю, что не права, прошу у всех прощения и надеюсь на ваше понимание.

В своем видеообращении «Белка» так и не сказала, как ей пришла в голову идея снимать видео на кладбище и вообще для чего оно было нужно. Зато не забыла упомянуть про то, что у нее есть айфон! По признанию девушки, было холодно, но она все равно не отказалась от идеи снимать ролик на кладбище. Такое ощущение, что снять ролик на могилах было обязательным условием какого-то проекта. Судя по всему, школьница на самом деле не понимала, что танцы и кривляния на могилах участников Великой Отечественной войны настоящее кощунство.

После видеообращения один из пользователей соцсети метко подметил: «Набор слов, в которых смысла даже нет... просмотрев один раз видео, запомнилось только - «было холодно, на морозе айфон быстро разряжается… и не знала, что оскорблю ваши чувства, не знала, кто там похоронен...». Она так и не понимает, что своим поступком осквернила память усопших, а не живых, и нет разницы, кто похоронен... Это кладбища. Кто ее воспитывает? На кладбищах даже громко разговаривать нельзя, но ей, конечно, этого не понять. Очень надеюсь, что она надолго запомнит это, и в жизни ей еще не раз придется пожать плоды этого хайпа».

Алексей Николаев