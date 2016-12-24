ПЕРЕБРОСАЛИ «РОСТОВ» И «ЧЕБОКСАРЫ»

«Мордовия» - самая результативная команда ВХЛ-Б

Сотворив шестнадцать шайб в Орске, хоккейная прима Мордовии не только огорчила местных болельщиков, но и снискала лавры самого забивного коллектива регулярного чемпионата. Еще неделю назад в этом статусе пребывал лидер таблицы, завершивший трехкруговой марафон раньше других фаворитов сезона. Но на финишной прямой ростовских «кондоров», положивших себе на баланс в общей сложности 202 точных броска по воротам оппонентов, превзошли и саранские «лисы» (209), и чебоксарские «богатыри» (204).

«Нам были необходимы эти матчи, - высказал собственное мнение после двух «космических» побед главный тренер ХК «Мордовия» Юрий Воробьев. - У нас получился большой перерыв после игр с «Ростовом», и в преддверии плей-офф хотелось, конечно же, поиграть. Если говорить об играх, то нашим опытным хоккеистам противостояли более молодые ребята. Может быть, эти игры вышли менее затратными в физическом плане, но по содержанию, на мой взгляд, были обоюдоострые».

«В играх с «Мордовией», наконец-то, выстрелили те, от кого мы ждали этого весь сезон, - дал свой комментарий главный тренер южно-уральских «металлургов» Виталий Казарин. - Остальные хоккеисты также считались талантливыми и перспективными, но, к сожалению, не продемонстрировали должный уровень. Досадно и то, что по ходу сезона наша команда редко проявляла характер. А ведь для хоккея это одно из главных качеств. Как следствие - последнее место, и это были наши заключительные матчи, все закончилось».

Самое время заглянуть в индивидуальные итоги. В первой «десятке» снайперов по системе «гол плюс пас» три представителя «Мордовии». На четвертой позиции - Евгений Пьянов, набравший 45 (15+30) очков, на шестой - Евгений Филин, в активе которого 44 (23+21) очка, на девятой - Максим Ахметзянов, застолбивший за собой 43 (14+29) очка. Ведущую «тройку» составили ростовчанин Алексей Прохоров (59), его одноклубник Андрей Мартынов (54) и Денис Сергушкин из «Кристалла» (50).

В когорту лучших вратарей второго по значимости дивизиона Высшей лиги входят: Сергей Горелов (ХК «Челны», коэффициент непробиваемости - 1,6), Денис Мотошин (ХК «Чебоксары», 2,1), Глеб Евдокимов (ХК «Мордовия», 2,2), Михаил Дорофеев (ХК «Челны», 2,3), Максим Кукурудза (ХК «Ростов», 2,3), Павел Попков (ХК «Мордовия», 2,3), Данил Кудашев («Юниор», 2,3).

Самым преуспевающим защитником ВХЛ-Б в настоящий момент может считаться «кристалловец» Павел Лукошин - 27 (5+22) очков. На четвертой строчке располагается наш Сергей Горячев - 25 (8+17) очков. Но чаще других, 10 раз, забивал ростовчанин Алексей Царев. Солидными показателями могут похвастать два других лидера обороны «Мордовии» Станислав Цицаров и Александр Брыкин, набравшие по 18 очков. У Сергея Добросердова и Ивана Петракова всего на три балла меньше.

Барнаульский «Алтай» - первый барьер, который «Мордовии» предстоит преодолеть в режиме плей-офф. Первые два матча и, при необходимости, пятый матч пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место по итогам «регулярки». Далее, на стадии полуфиналов и финала, борьба в сериях будет вестись до четырех побед (максимальное количество матчей - семь). «Бронзовую» серию в этом году решено не проводить. Третью ступень пьедестала почета займет одна из двух команд, не прошедших в решающий спор за «золото». Из проигравших преимущество получит тот, кто лучше выступил в регулярном чемпионате. И такое решение, безусловно, выглядит взвешенным. Ведь играть еще за что-то после поражений в изнурительных полуфинальных сериях у хоккеистов зачастую нет никакого желания. Немаловажен и тот факт, что дополнительный бонус приобретает клуб, который лучше выступал на протяжении большей части сезона.

«ЮЖНЫЙ УРАЛ-МЕТАЛЛУРГ» Орск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Шайбы: 1:0 - Сальвассер (Рудый, 01:03), 1:1 - Юнышев (Горячев, Ахметзянов, 16:48), 1:2 - Елагин (Добросердов, 17:03), 1:3 - Пьянов (Филин, Добросердов, 21:58), 1:4 - Горячев (Абозин, Гриф, 25:20, +1), 2:4 - Рудый (Сальвассер, 27:58, +1), 2:5 - Субботин (Елагин, Карлин, 34:45), 2:6 - Ахметзянов (40:11), 2:7 - Горячев (Ахметзянов, Юнышев, 55:59, +1).

«Южный Урал-Металлург»: Лугинин, Аладинский - Салагубов, Д. Репин - Гущин - Левицкий, Колесников - Радионов, Трошин - Телеш - Сиплатов, Сагайдак - Додонов, Е. Репин - Рудый - Сальвассер, Мизюгин - Каримов, Цыкало - Бурматов - Тявин.

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Беркутов, Абозин - Гриф - Закурин, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Кружилин, Карлин - Елагин - Субботин.

Штрафное время: «Южный Урал-Металлург» 12 (2+4+6) - ХК «Мордовия» 8 (2+6+0).

2 марта. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 387 зрителей.

«ЮЖНЫЙ УРАЛ-МЕТАЛЛУРГ» Орск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 3:9 (0:2, 2:4, 1:3)

Шайбы: 0:1 - Карлин (Елагин, Субботин, 06:08, +1), 0:2 - Пьянов (Саразов, Филин, 12:57), 0:3 - Пьянов (Филин, Саразов, 23:11), 0:4 - Карлин (Кружилин, Субботин, 23:54), 1:5 - Юнышев (Цицаров, Ахметзянов, 25:00), 1:5 - Сиплатов (Бурматов, Е. Репин, 34:51), 1:6 - Филин (Саразов, Пьянов, 35:10), 2:6 - Сиплатов (Бурматов, Е. Репин, 39:19, +1), 3:6 - Додонов (Рудый, Сальвассер, 48:13), 3:7 - Юнышев (Бадрутдинов, Ахметзянов, 53:39), 3:8 - Бакулин (Ситнов, Гриф, 54:29, +1), 3:9 - Филин (Саразов, Пьянов, 59:37, +1).

«Южный Урал-Металлург»: Шарыгин (Буров, 55), Аладинский - Радионов, Бурматов - Е. Репин - Сиплатов, Салагубов - Жигалов, Гущин - Тявин - Левицкий, Додонов - Цыкало, Рудый - Сальвассер - Каримов, Колесников - Сагайдак, Трошин - Телеш - Д. Репин.

ХК «Мордовия»: Попков, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Мусалимов, Дзедаев - Бакулин - Гриф, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Кружилин, Карлин - Елагин - Субботин.

Штрафное время: «Южный Урал-Металлург» 10 (4+2+4) - ХК «Мордовия» 6 (0+2+4).

3 марта. Орск. Дворец спорта «Юбилейный». 348 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Юрия ГЛЕБОВА