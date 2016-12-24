В КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННОМ СОСТАВЕ

«Мордовии» предстоит цепляться за очки весной

Первый официальный матч 2019 года проходил в очень нефутбольную погоду и, к большому сожалению, не порадовал положительным результатом болельщиков «Мордовии». Выходить на матч против лидера ФНЛ пришлось с наличием больших кадровых потерь. До перерыва на табло стадиона «Мордовия Арена» сохранялись хрупкие нули, но в тайме втором удержать равновесие не удалось. Просто потому, что на данный конкретный момент два соперника хоть и выступают в одной лиге, их возможности элементарно несопоставимы.

Три подряд пропущенных мяча, надо сказать, мало что предвещало, но они, увы, состоялись. Обрушились на нашу команду словно снежный ком. И выбраться из столь незавидного положения, что называется, без «скамейки» было крайне проблематично. Все, на что хватило сил, - это забить гол престижа в самой концовке матча, избежав, таким образом, разгрома. Постарался Филипп Дворецков, технично поймавший «на подошву» прострельную передачу, направленную в центр штрафной площади чуть выше уровня газона. Перевод мяча в касание, аккурат в дальний угол. Это было действительно красиво. Голевым пасом отметился Игорь Киреев. Но итоговый счет 1:3, естественно, не воодушевил. Что ж, это футбол. Бывают такие матчи, которые желательно скорее забыть. Впереди еще 13 поединков, а следовательно - масса времени для того, чтобы постараться реабилитироваться и собрать необходимый турнирный багаж.

После матча главный тренер Марат Мустафин не мог не посетовать на то, что завершать сезон «Мордовии» приходится в ограниченном составе. Очень точная формулировка. В зимний период большинство соперников заметно укрепили свои ряды. Саранский клуб сейчас всему этому может только по-доброму позавидовать. Для кого-то трансферное окно стремительно захлопнулось, для нас же оно даже не открывалось. Существенно помочь на весеннем этапе «красно-бело-синим» мог тот же Никита Кирсанов из новотроицкой «Носты». Январско-февральские матчи доказали, что это незаурядный исполнитель. Скажем больше, изобретательный хавбек прекрасно влился в игровую модель. Была возможность привлечь к просмотру и других высококлассных футболистов - достойными предложениями любой клуб ФНЛ обделен никогда не будет. Однако не было самого главного - возможности планомерно, без оглядки на обстоятельства, проводить селекционную работу.

Форс-мажор с отсутствием в составе ввиду травмы Руслана Мухаметшина, который, по словам тренера, испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра, обернулся экстренной ситуацией. Пришлось выдвигать вперед номинального полузащитника - на позиции центрфорварда действовал Игорь Киреев, а с флангов ему помогали Владислав Адаев и Рустем Мухаметшин. При этом оборону вынужденно цементировали пять защитников.

Теперь будем надеяться, что к ближайшей выездной игре с «Чертаново» (10 марта, воскресенье, Москва, стадион «Сапсан-Арена», начало в 15:00) хотя бы лазарет «Мордовии» освободится, что все, кто есть в наличии, будут здоровы. Дисквалифицированных пока нет, но 7 «горчишников» у Сергея Сухарева, Дениса Пояркова и Владислава Адаева, 3 желтые карточки - у Руслана Мухаметшина. Полный календарь «Весны-2019» смотрите на 48-й странице.

Отдельной строкой хочется отметить дебют Александра Ермакова. Прежде перспективному форварду доводилось принимать участие сразу в двух Кубках ФНЛ, выходить на 18 минут в «чисто формальной» игре с «Уралом-2» в ПФЛ, доводилось даже забивать за «Мордовию» - в 120-минутном международном матче летнего межсезонья с командой «Младость Лучани» (финалистом Кубка Сербии, между прочим). Но применительно к постэлитному уровню именно в поединке с «Тамбовом» он впервые появился на поле в футболке родного клуба. Искренне верим, что в ближайшее время 17-летний талант себя обязательно проявит. Порадовало и присутствие в заявке на матч еще двух выходцев из «Мордовии-2001» - защитника Данилы Калиханова и полузащитника Михаила Федака.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА