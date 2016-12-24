СЕРГЕЙ ЕМЕЛИН И ВИТАЛИЙ КАБАЛОЕВ ПОБЕДИЛИ В БОЛГАРСКОЙ РУЗЕ

«Женюсь, какие могут быть игрушки...»
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Внесенные на очередной сессии Госcобрания РМ поправки в бюджет-2019 вызваны, с одной стороны, необходимостью учета в его составе дополнительных...
4 марта Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 60-летнему жителю села Александровка Лямбирского района Владимиру Виляеву. Он обвинялся в...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
В первый день весны в Старошайговском районе недалеко от деревни Богдановка произошло крупное ДТП, в котором погибла супружеская пара из...
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
Законопроект о «народных инспекторах» может обострить ситуацию на российских дорогах