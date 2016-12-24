СЕРГЕЙ ЕМЕЛИН И ВИТАЛИЙ КАБАЛОЕВ ПОБЕДИЛИ В БОЛГАРСКОЙ РУЗЕ

В болгарском городе Руза состоялся рейтинговый международный турнир «Дан Колов и Никола Петров». Российские «греко-римляне», выступавшие в достаточно боевом составе, завоевали шесть медалей из десяти возможных. В тех же весовых категориях, где удача от россиян отвернулась, победы отпраздновали представители Польши, Болгарии, Армении и Кыргызстана.

Мордовской школе борьбы вновь есть чем похвастать. Золотых наград добились Виталий Кабалоев (55 кг) и Сергей Емелин (60 кг). Не все, к сожалению, получилось у Артема Суркова (67 кг). В финальном поединке судьи отдали предпочтение натурализованному поляку Геворгу Саакяну. Однако и «серебро» можно назвать достойным пополнением в копилку личных достижений.

Главные соревнования сезона еще впереди, поэтому все понимают, что очень важно будет успешно выступить именно на них. Ближайший большой старт - чемпионат Европы по трем стилям борьбы в румынском Бухаресте (с 8 по 14 апреля). Мировой чемпионат пройдет с 14 по 22 сентября в столице Азербайджана Баку. Перед этим, в период с 25 по 30 июня, белорусский Минск будет принимать вторые Европейские игры.

ГРАН-ПРИ «ДАН КОЛОВ И НИКОЛА ПЕТРОВ» - 2019

55 кг. 1. Виталий Кабалоев (Россия). 2. Хорлан Жаканша (Казахстан). 3. Амангали Бекболатов (Казахстан) и Асан Сулайманов (Кыргызстан). 60 кг. 1. Сергей Емелин (Россия). 2. Сайлик Валихан (Китай). 3. Рустам Тейшов и Жоламан Шаршенбеков (оба - Кыргызстан). 5. Жамболат Локьяев (Россия). 67 кг. 1. Геворг Саакян (Польша). 2. Артем Сурков (Россия). 3. Майржан Шермаханбет (Казахстан) и Константин Стас (Болгария).

Евгений СУЛЕЙМАНОВ