АНАСТАСИЯ СЕДОВА ПОВТОРИЛА ЭСТАФЕТНЫЙ УСПЕХ ПХЕНЧХАНА

Представительница Комплексной СШОР Анастасия Седова стала бронзовым призером чемпионата мира по лыжным видам спорта. В последний день зимы 24-летняя уроженка Сарова выступала в эстафете 4 х 5 км вместе с Юлией Белоруковой, Анной Нечаевской и Натальей Непряевой. «Золото» выиграли шведки, «серебро» - у норвежек. Первое место с третьим разделили чуть более двух минут.

«Темп на этапе был запредельный. Мы не с самого начала пошли на максимуме, но уже на первом подъеме начали работать, начали все терпеть, и финка в итоге отстала», - прокомментировала свое выступление Анастасия Седова в эфире телеканала «Матч ТВ». Стоит добавить, что под российским флагом на мировом чемпионате в австрийском Зеефельде бежала все та же самая «четверка», что и год назад на Олимпийских играх в южно-корейском Пхенчхане. Как видим, результат выступлений вышел идентичным. С той лишь разницей, что первыми на олимпийском пьедестале стояли все-таки норвежки, а шведки были вторыми.

ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2019

28 февраля (Зеефельд, Австрия). Эстафета 4 х 5 км (женщины). 1. Швеция (Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Стина Нильссон) - 55:21.0. 2. Норвегия (Хэйди Венг, Ингвилд Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг) - 55:24.1. 3. РОССИЯ (Белорукова, Седова, Нечаевская, Непряева) - 57:24.8. 4. Германия - 58:07.3. 5. США - 58:27.0. 6. Финляндия - 59:08.7. 7. Италия - 59:15.9. 8. Франция - 59:21.9. 9. Словения - 59:42.2. 10. Швейцария - 59:51.9. 11. Чехия. 12. Канада. 13. Польша. 14. Япония. 15. Казахстан. 16. Китай. 17. Украина.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ