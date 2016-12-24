СТОЛИЦА МОРДОВИИ ПРИНИМАЕТ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

В минувший понедельник Глава Республики Мордовия Владимир Волков принял участие в торжественной церемонии открытия XV всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок министра МЧС России, Кубок Центрального совета ВДПО и Кубок Главы РМ (впервые в истории).

Наряду с руководителем нашего региона в мероприятии участвовали заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин, директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, президент Федерации пожарно-прикладного спорта России Сергей Кудинов, наш прославленный земляк Шамиль Тарпищев, руководители федеральных и региональных ведомств нашего региона, члены Правительства Мордовии.

Приветствуя участников, болельщиков и зрителей, собравшихся в Футбольно-легкоатлетическом манеже на Светотехстрое, Владимир Волков отметил, что это уникальные состязания, вносящие весомый вклад в пропаганду здорового и активного образа жизни. «Для нас большая честь принимать лучшие команды пожарных из 13 регионов страны, - заявил Глава Мордовии. - Это действительно удивительный спорт, который вышел из реальной службы пожарных. Как говорят, вы единственные люди, кто по вертикали бегает быстрее, чем легкоатлеты по горизонтали. Наша республика выбрана местом проведения соревнований неслучайно. Вы знаете, что Саранск был городом-организатором чемпионата мира по футболу».

Более того, Мордовия неоднократно признавалась самым спортивным регионом России, поскольку здесь созданы все необходимые условия для развития профессионального и массового спорта, работают более двух тысяч различных спортивных сооружений. Число жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растет.

«Вместе с руководством МЧС России мы ведем постоянную работу по модернизации материально-технической базы службы, развитию пожарно-спасательного спорта, военно-патриотическому воспитанию молодежи, - добавил Владимир Волков. - Сотрудница главного управления МЧС по Мордовии Людмила Кирдяшова является 10-кратной чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту. Причем два года назад на мировом первенстве в Турции Кирдяшова вместе с коллегами по сборной России обновила мировой рекорд в пожарной эстафете. Мы гордимся такими сотрудниками и стараемся создать им необходимые условия для развития. В 2017 году в Саранске открыта Специализированная пожарно-спасательная часть, в прошлом - Пожарно-спасательный центр и испытательная пожарная лаборатория, которые оснащены самым современным оборудованием. Построены замечательный скалодром и полоса препятствий. И мы обязательно продолжим эту работу».

Как подчеркнул Николай Гречушкин, Мордовия не случайно выбрана местом проведения этих соревнований: «В республике создана лучшая база для проведения соревнований пожарно-спасательного спорта. За это выражаю огромную благодарность руководству региона и лично Владимиру Дмитриевичу Волкову».

Вместе с этим Гречушкин добавил, что материально-техническая база, созданная в республике, в том числе в рамках подготовки и проведения футбольного ЧМ-2018, и особое внимание со стороны Главы Мордовии и Правительства развитию всех видов спорта позволили создать уникальную площадку для проведения подобных соревнований: «Такое встретишь не во всех регионах. Здесь построена одна из лучших полос препятствий. А в целом подразделения МЧС оснащены самым современным оборудованием и техникой, в том числе автомобилями. Сотрудники прошли дополнительное обучение».

Отметим, что соревнования такого уровня проводятся в регионе впервые с 1986 года, когда Саранск принимал Всесоюзные соревнования по пожарно-прикладному спорту (тогда он назывался так) с участием спортсменов из ГДР, Польши, Болгарии и других стран социалистического лагеря.

В нынешнем турнире, который продлится до 7 марта, примет участие около 300 человек - мужчины, женщины, юноши и девушки (в трех возрастных группах - от 12 до 18 лет). В программу состязаний входят: полоса с препятствиями (забор, бум, сборка рукавной линии) и подъем в окна учебной башни по штурмовой лестнице. В Саранске будет сформирован состав сборной России, которая представит страну на международных соревнованиях. Они состоятся осенью в другом приволжском регионе - Саратовской области.

Александра ГРЫЗУНОВА