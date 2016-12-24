Похитил букет роз для первого свидания

Репортер

Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему менеджеру по продажам одной из фирм Саранска Виктору Лебедеву. Парень обвинялся в «романтичном» грабеже - он похитил букет роз.
Вечером 23 августа прошлого года находившийся в игривом от принятого алкоголя настроении Лебедев договорился о свидании с девушкой, с которой познакомился в интернете. Идти на встречу с пустыми руками Виктору не хотелось, но с деньгами в кармане было не густо. Парень зашел в магазин цветов, расположенный на ул. Полежаева, и попросил продавщицу оформить роскошный букет аж из 35  роз. Как только девушка завернула цветы в красивую обертку, Виктор взял букет и оперативно удалился из магазина, не заплатив за него ни копейки. Продавщица пыталась остановить любителя красивых презентов на халяву, но проиграла в состязании на стремительность перемещений. Ущерб магазину цветов составил 1858 рублей.
Продавщица обратилась в полицию, и вскоре Лебедев был задержан. Людям в погонах он объяснил свой криминальный порыв просто: «Все деньги я уже потратил на спиртное, а пойти на свидание без цветов я не мог, вот и решил их похитить». В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». 
В судебном заседании осужденный Лебедев вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге суд приговорил его к обязательным работам на 240 часов.

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