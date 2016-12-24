Экс-руководителя Ковылкинского МСО обвиняют в мошенничестве

37-летний экс-руководитель Ковылкинского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Мордовия Сергей Лобанов предстанет перед Ленинским районным судом Саранска по обвинению в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, бывший сотрудник Следственного управления обманом похитил бюджетные деньги, выделенные ему в качестве компенсации расходов по обустройству на новом месте жительства и за поднаём жилья. При этом ни он сам, ни члены семьи по новому месту прохождения службы главного следователя района не проживали, сам Лобанов ежедневно ездил на работу на машине из Рузаевки.

Сергей Лобанов начинал карьеру в органах в 2003 году со службы в Управлении исполнения наказаний в Мордовии. Затем продолжил работу следователем в МВД по РМ. В 2007 году перешел на службу в Следственный комитет. Трудился в Чамзинском и Рузаевском районах. В Рузаевке занимал должность заместителя руководителя следственного отдела. С 2013 года был назначен руководителем Ковылкинского межрайонного следственного отдела СКР по РМ.

Осенью 2013 года Сергей Лобанов предоставил в аппарат Следственного управления документы, которые содержали недостоверные сведения относительно переезда в Ковылкино и обустройства его семьи на новом месте. В итоге от Следственного управления он незаконно получил 109 тысяч рублей, из которых 63 тысячи - возмещение расходов по обустройству на новом месте жительства. На этапе следствия бывший сотрудник СК по РМ своей вины не признал.

Махинацию с незаконным получением выплат выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Когда афера вскрылась, Лобанов был уволен из органов СК в связи с нарушением присяги и совершением проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.