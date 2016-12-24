Экс-руководителя Ковылкинского МСО обвиняют в мошенничестве

Аэропорт Саранска официально стал международным
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Сколько жителей Мордовии решились в минувшем году вступить в брак и сколько малышей появилось на свет в год Желтой собаки? Какие имена...
Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
Директор по корпоративным и правовым вопросам ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Юрий Ольховский вошел в число победителей окружного...
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...