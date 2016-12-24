ПОЩЕЧИНА ДЛЯ РЕГУЛЯРНЫХ ЧЕМПИОНОВ

«Мордовия» нанесла оглушительное поражение «Ростову»

Давненько мы не писали о хоккее. Но сейчас самый подходящий повод. В ближайший уик-энд финиширует регулярный чемпионат ВХЛ-Б, а не далее как на прошлой неделе Саранск увидел двойной триумф «Мордовии» в матчах с «Ростовом». И если в первом поединке борьба за превосходство на льду шла на равных, то во втором - могучим «кондорам», не подпускающим никого к вершине таблицы, буквально подстригли когти, начертанные на клубном логотипе. 8:2 - это даже не разгром, это увесистая пощечина, от которой у гегемонов турнирного марафона наверняка помутнело в глазах и защемило в скулах.

Мы покопались в архивах и выяснили, что больше восьми шайб в ворота «Ростова» отправлял только «Славутич», да и то в дебютном для амбициозных южан сезоне. 27 ноября 2013 года на заре своей куцей, но ощутимо победоносной истории «пернатые хищники» были жестоко «ощипаны» в Смоленске со счетом 9:1. Днепровцы, безвозвратно шагнувшие в ВХЛ-А, в свое время имели реноме самого неудобного соперника для дончан. Теперь же, судя по всему, на эту роль выдвигается «Мордовия». В предыдущем сезоне присутствовали не менее обидные для «Ростова» 6:2, а в матче за третье место подопечные Юрия Воробьева так и вовсе «прикрыли клюв» противникам, стабильно побеждающим в «регулярке».

«Мы безобразно сыграли в обороне, - пришлось констатировать факт фиаско на пресс-конференции наставнику «Ростова» Григорию Пантелееву. - Быть может, не было какого-то запредельного настроя. Но я не думаю, что дело конкретно в этом. Проиграть можно по-разному. Можно проиграть достойно, а можно безобразно… Впрочем, все время выигрывать тоже не всегда хорошо. Обещаю, что в плей-офф будет совершенно другой хоккей. Будем рады сразиться с «Мордовией» в финале».

«Результатом я доволен, взяли четыре очка, - послематчевые слова главного тренера ХК «Мордовия» Юрия Воробьева. - Было интересно проверить себя накануне плей-офф на фоне сильной команды. Крупный счет не должен нас убаюкивать. После того, как на табло зажглись 3:0, наши хоккеисты проявили вальяжность, привезли два гола сами себе, и на тот момент подобное положение дел не внушало оптимизма, ведь «Ростов» вполне мог переломить игру. Хорошо, что очень вовремя исправились. А еще меня беспокоит количество травм. Болячек у игроков сейчас много, и это сдерживает наши возможности».

Соперник «Мордовии» по четвертьфиналу определился досрочно. Им станет «Алтай», матчи с которым по ходу текущего сезона складывались успешно - 6:0, 1:0, 4:3, 3:0, 4:1 и 8:2. Все свои матчи тем, кто в ведущей «тройке», барнаульцы проиграли. Хуже них выступили только совсем еще молодые и необстрелянные красноярцы и постоянные обитатели подвала таблицы из Орска. Первые матчи назначены на 9 и 10 марта и пройдут в Саранске. 13 и 14 марта - даты выездного вояжа. Впрочем, для выхода в полуфинал «Кубка Федерации» достаточно всего трех побед. Серии из семи матчей будут возможны, только когда на кону будет стоять пропуск в большой финал.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 - Юнышев (Горячев, Бадрутдинов, 03:52), 1:1 - Леонов (Прохоров, Шевчук, 14:41, +1), 1:2 - Блинов (Прохоров, 20:44), 2:2 - Гриф (Кружилин, 34:41, +1), 3:2 - Закурин (Бакулин, Абозин, 48:48), 3:3 - Поляничев (Медведев, 52:15), 4:3 - Саразов (Филин, Пьянов, 58:34).

ХК «Мордовия»: Попков, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Беркутов, Закурин - Бакулин - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Кружилин, Карлин - Гриф - Субботин.

ХК «Ростов»: Зубарев, Шевчук - Блинов, Прохоров - Леонов - Мартынов, Степанов - Шуркалов, Щербаков - Мякинин - Кулаков, Шулев - Хасанов, Поляничев - Пукс - Медведев, Меркулов - Глотов, Туник - Опалев - Коробов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+2+4) - ХК «Ростов» 6 (2+2+2).

19 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1473 зрителя.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 8:2 (3:0, 2:2, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Субботин (Брыкин, Гриф, 03:12), 2:0 - Саразов (Филин, Петраков, 11:59, +1), 3:0 - Субботин (Ахметзянов, 17:41), 3:1 - Щербаков (Степанов, Кулаков, 30:53), 3:2 - Прохоров (33:56), 4:2 - Брыкин (Субботин, Гриф, 38:36), 5:2 - Юнышев (Бадрутдинов, Ахметзянов, 39:16), 6:2 - Субботин (41:44), 7:2 - Пьянов (Добросердов, 42:56), 8:2 - Бакулин (Абозин, 58:50).

Не реализовал буллит: Гриф (52:57, вратарь, при счете 8:1).

ХК «Мордовия»: Евдокимов, Цицаров - Горячев, Бадрутдинов - Ахметзянов - Юнышев, Ситнов - Беркутов, Закурин - Бакулин - Абозин, Петраков - Добросердов, Филин - Саразов - Пьянов, Брыкин - Мусалимов, Карлин - Гриф - Субботин.

ХК «Ростов»: Кукурудза, Шевчук - Блинов, Прохоров - Леонов - Мартынов, Степанов - Шуркалов, Щербаков - Мякинин - Кулаков, Шулев - Хасанов, Поляничев - Пукс - Медведев, Меркулов - Глотов, Туник - Опалев - Коробов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 10 (2+6+2) - ХК «Ростов» 10 (2+4+4).

20 февраля. Саранск. Ледовый дворец. 1812 зрителей.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА