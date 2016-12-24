ВСЕ НА МАТЧ С ЛИДЕРОМ!

3 марта. Стадион «Мордовия Арена». Начало в 15:00

3 марта - долгожданная дата, обведенная ярким кружком в календаре болельщиков клубов Футбольной национальной лиги. В этот воскресный день в постэлитном классе отечественного футбола возобновится сезон, стартовавший минувшим летом. «Мордовия» начнет весенние матчи там же, где завершала осенние, - в родных стенах. В соперниках у подопечных Марата Мустафина будет лидер таблицы и бронзовый призер Олимп-Кубка ФНЛ - футбольный клуб «Тамбов». Монументальная чаша красавца стадиона «Мордовия Арена» вновь притянет посетителей своей пестрой оранжевой раскраской.

Последним соперником «красно-бело-синих» на завершившемся кипрском сборе были подмосковные «Химки». В основное время матча победителя выявить не удалось, а так как это был хоть и контрольный (по своей сути), но все же матч итоговой классификации, командам пришлось исполнять пенальти. Удары с «точки» у футболистов саранской команды, увы, в это утро не пошли. «Кентавры», напротив, били с 11 метров так, что наш вратарь Александр Кобзев ничего не мог с этим поделать. Итог выступления - 8-е место при 16 участниках. С одной стороны, как говорят в таких случаях, золотая середина, с другой - прошедший турнир должен был, прежде всего, помочь в межсезонной подготовке, поэтому четко прописанных задач перед «Мордовией» никто не ставил.

Второй период заявочной кампании, проходивший в ФНЛ с 23 января по 22 февраля, завершен. Открыть право на регистрацию новых футболистов ввиду непростой финансовой ситуации, к сожалению, так и не удалось. Следовательно, доигрывать весну 2019 года флагману мордовского футбола придется той же обоймой, что была заявлена летом 2018 года, - за исключением Владимира Обухова (ФК «Тамбов», аренда, до конца сезона), Алана Багаева (ФК «Спартак-Владикавказ», контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон) и Михаила Маркина («Зенит-2», аренда, до конца сезона).

Уместно напомнить, что по итогам летне-осенней части состав «Мордовии» был признан самым эффективным. Любопытный рейтинг составил футбольный сайт Goleada.ru. В расчетах была применена самая простая, но в то же время весьма наглядная формула. Общая трансферная стоимость каждой команды (согласно оценкам авторитетного немецкого портала Transfermarkt.de) делилась на количество очков, завоеванных по ходу Олимп-Первенства ФНЛ. В результате «Мордовия», комплектовавшая свои ряды в подавляющем большинстве за счет свободных от обязательств перед другими клубами игроков, заняла в рейтинге эффективности почетную первую позицию.

Насколько сложно будет выступать дальше, понеся потери и не восполнив их?! Об этом мы с вами узнаем совсем скоро. Реалии финишного отрезка таковы, что даже результаты мартовских матчей способны заметно отразиться на турнирном положении команд. Либо в плюс, либо в минус. Другого, как известно, не надо. По очкам главная команда региона-13 сейчас гораздо ближе к зоне стыковых матчей за выход в Премьер-лигу, нежели к зоне вылета в ПФЛ. Да и календарь игр, исходя из дальности выездов, теперь значительно проще, нежели раньше. Однако обольщаться данными обстоятельствами ни в коем случае не стоит. Большинство соперников, находящихся ниже в таблице, по ходу зимнего перерыва хорошо укрепились. Довольствоваться аутсайдерской долей вряд ли кто захочет. На прежние показатели никто не обернется. Всем будет важно побеждать. И чем чаще и быстрее, тем лучше.

На общем непростом фоне определенно радует тот факт, что 13 из 14 оставшихся туров пройдут в выходные дни. Таким образом, командам предоставляется отличная возможность в условиях не самой приятной в плане погоды ранней весны назначать свои матчи на дневное время, что должно помочь собрать на трибуны достойную зрительскую аудиторию. Все на стадион! Поддержим нашу любимую команду!

Олег КОМИССАРОВ, фото Андрея КОНДРАТЬЕВА