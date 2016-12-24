ВЛАДИМИРУ ЗАВЬЯЛОВУ - 70 ЛЕТ

25 февраля 70-летний юбилей отметил Владимир Завьялов - ветеран мордовского футбола, посвятивший большую часть своей жизни служению любимому виду спорта в родной республике и заслуживший всеобщее признание как авторитетный футбольный функционер.

В конце 1960-х годов этот человек защищал ворота саранских «Спартака» и «Электросвета» в классе «Б» чемпионата Советского Союза, в начале 1980-х - трудился начальником команды мастеров «Светотехника». За плечами Владимира Петровича 35 лет работы на руководящих постах в детско-юношеском футболе Мордовии и 15 лет продуктивной деятельности в должности исполнительного директора Федерации футбола РМ. Наряду с этим он успешно проявлял себя, будучи футбольным арбитром, а затем долгое время обслуживал матчи чемпионата России в почетном статусе инспектора.

Вместе со своим многолетним коллегой по организаторскому ремеслу Александром Курчавым Завьялов стоял у истоков развития женского футбола в Мордовии, проводил в саранском Дворце спорта первые для региона-13 турниры по мини-футболу, был инициатором традиционных соревнований по пляжному футболу, ежегодно занимается проведением начальных этапов «Локобола».

Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» и еженедельник «Вечерний Саранск» от лица спортивной общественности поздравляют Владимира Петровича с юбилейной датой! От всей души желаем крепкого здоровья и семейного благополучия, а также новых успехов и достижений на пути созидания в футболе!