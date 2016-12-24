ПОД ЗНАКОМ ПАВЛА ТОМИЛИНА

Республиканский мини-футбольный чемпионат набрал обороты, и постепенно его участники обозначают свои претензии на итоговый подиум (или отсутствие таковых). Из недавних матчей можно выделить встречу «Мегалита» и «Горремдорстроя». Минимальный результат, не свойственный для зального футбола, наглядно подчеркнул напряженную борьбу на площадке. Героем поединка вновь стал Павел Томилин, сумевший забить один, но очень важный для подобных ситуаций гол.

Любопытно, что в четырех предыдущих играх лидеры «бело-сине-красных» Федор Вахонин и Павел Кульнин не уходили с паркета без забитых голов. Так происходило в каждом матче. Но «железные лапы» «штукатуров» не позволили продолжить столь замечательную серию. Между тем во главе таблицы по-прежнему «НК Групп». Лямбирцы продолжают оставаться единственным коллективом, сумевшим обуздать голевую удаль подопечных Алексея Федюнина - тренера-рекордсмена по числу чемпионских титулов в мордовском мини-футболе (сейчас их в его коллекции, не пугайтесь, тринадцать).

Параллельным курсом проводится первенство Мордовии, в котором на данный момент лидирует «Ватт», набравший 10 очков, при разности забитых и пропущенных мячей 23:16. На второй позиции ребята из КПРФ (9 очков, мячи 28:12), на третьей - «Атаман» (6 очков, мячи 16:9), на четвертой - «Маяк» (6 очков, мячи 23:19), на пятой - «Газпром газораспределение Саранск» (3 очка, мячи 10:13), на шестой - «Медицинский институт» (1 очко, мячи 12:18), на седьмой - «АВА Фитнес» (пока без очков, мячи 7:32).