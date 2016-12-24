«МОРДОВИЯ-2011» ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ

Спорт

Восьмилетние воспитанники Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» сыграли на своем дебютном турнире. Подопечные Игоря Лайкина и Алексея Шкаева встречали гостей в родном городе и приобрели полезный соревновательный опыт, которого прежде этой команде ощутимо не хватало.
За медали соревнований боролись восемь команд из четырех городов. В результате напряженной борьбы «золото» выиграла первая команда ижевского «Зенита». «Серебро» досталось первому составу челнинских «камазовцев». Бронзовыми наградами пополнили личные коллекции ребята из второго состава «Мордовии-2011». На четвертой позиции - «КАМАЗ-2», на пятой - пензенская «Школа Дмитрия Градиленко «Максофт», на шестой - «Мордовия-2011-1», на седьмой - пензенская «СШ-8», на восьмой - «Зенит-Ижевск-2».
Индивидуальный приз лучшему нападающему турнира был вручен Григорию Галахову («Мордовия-2011»). Сильнейшим игроком в первом составе «Мордовии-2011» был признан Максим Поляев. Лавры лучшего футболиста второго состава «Мордовии-2011» примерил Муса Ишалиев. На торжественном параде закрытия старший тренер МЦПЮФП «Мордовия» по методической работе Владимир Рокунов пожелал участникам турнира не только вырасти достойными спортсменами, но и стать хорошими людьми.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА

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