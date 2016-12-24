МАКСИМ ЛАЙКИН ДВАЖДЫ ЗАБИЛ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ СЕРБИИ

«НЕ НАДО ТОРОПИТЬСЯ ЖИТЬ!..»
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
У нее это получилось. Встретиться со страшным заболеванием лицом к лицу и победить. В 2016 году жительнице Лямбиря Лилии Волковой успешно была...
21-летний житель Саранска Олег Мышадаев признался в жуткой расправе над своей сожительницей, 20-летней Александрой Шапошниковой. Правоохранители...
Дубравлаг покидает один из самых одиозных заключенных - полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков
Фестиваль «Соотечественники» жители Саранска всегда ждут с большим нетерпением. В этом году Фестиваль русских драматических театров...
И все-таки это произошло! 20 февраля на официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение Председателя Правительства...
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
В Мордовии закончены все работы по переходу на цифровое телевидение
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии