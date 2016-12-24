МАКСИМ ЛАЙКИН ДВАЖДЫ ЗАБИЛ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ СЕРБИИ

Московский спартаковец Максим Лайкин, начинавший постигать азы футбола в МЦПЮФП «Мордовия» под руководством Юрия Уткина и Евгения Буланова, забил два гола в ворота сверстников из юношеской сборной Сербии. Товарищеская встреча состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Черногории.

15-летний полузащитник (следующий день рождения - 31 мая) отыграл весь матч, сумел открыть счет уже на 1-й минуте, а в эндшпиле довел результат до крупного. «Соперники фактически имели только один голевой шанс, у нас их набралось четыре, три из которых были реализованы, - рассказал о матче пресс-службе РФС главный тренер Станислав Коротаев. - Ко второму и третьему голу привели фланговые атаки. Еще один намеченный поединок против Черногории не состоялся по причине ураганного ветра».

Напомним, что национальная команда 2003 года рождения ведет подготовку к первому раунду квалификации Чемпионата Европы (U-17), который будет проходить в 2020 году в формате Тор-16. В период с 24 по 30 октября текущего года в Румынии россияне оспорят право выхода в элитный раунд квалификации с хозяевами первой стадии отбора, Швейцарией и Сан-Марино.

Евгений СУЛЕЙМАНОВ, Александра ГРЫЗУНОВА