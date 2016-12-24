«Русский проект», который лопнул

Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии

Громкий судебный процесс по делу двух руководителей известной в республике фирмы «Русский проект» вышел на финишную прямую. Правоохранители считают, что от действий генерального директора фирмы 44-летнего Алексея Денисова и единственного учредителя 34-летнего Олега Захарова пострадали более 60 человек, у которых они похитили 27,6 млн рублей. Бизнесмены собрали с клиентов взносы на строительство частных домов из бруса, но в итоге люди не увидели ни новых жилищ, ни своих денег.

Захаров из-под домашнего ареста переехал в СИЗО

Судебный процесс по делу проходит уже больше года, еще примерно столько же длилось следствие, все это время Алексей Денисов и Олег Захаров находились под домашним арестом. За их перемещениями следили специальные браслеты. Две недели назад сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, надзиравшие за Захаровым, заявили, что он нарушает ограничения, которые предусматривает домашний арест, и потребовали суд заменить ему меру пресечения на заключение под стражу. По словам сотрудников УИС, браслет, прикрепленный к Захарову, показал, что он выходил из дома. В частности, аппаратура зафиксировала значительное снижение температуры, а значит, Олег вопреки запрету гулял по улице. Захаров пытался убедить суд, что квартиру не покидал, а причиной понижения температуры стал его выход на балкон подышать воздухом. Также арестант сетовал, что в технике якобы произошел сбой, поскольку и раньше подобное имело место. Представители уголовно-исправительной инспекции заявили, что техника их никогда не подводит, и настаивали на том, что нарушителя режима нужно отправить в СИЗО. Суд заменил Захарову домашний арест на содержание под стражей.

Жертвами стали клиенты не только из Мордовии, но и из Нижегородской области

Строительная компания «Русский проект» была зарегистрирована в налоговой в апреле 2014 года. Единственным учредителем этого общества являлся брат известного в Мордовии мотогонщика Максима Захарова - Олег. Поначалу именно он был генеральным директором компании, которая специализировалась на возведении каркасных домов, бань, жилья из бруса, бытовок, дачных строений и т.п. Надо сказать, что Олег Захаров занимался этим бизнесом еще с 2007 года, только в качестве индивидуального предпринимателя.

С течением времени Захаров назначил генеральным директором своего знакомого Алексея Денисова, а сам остался учредителем фирмы. Вскоре компания переехала из не очень престижного офиса на улице Лесной в офис рядом с храмом Ушакова на улицу Советскую, 50, корп. 1. На рекламу своего бизнеса коммерсанты денег не жалели. Вскоре у «Русского проекта» сложился широкий круг клиентов с договорами на строительство частных домов. Казалось, что компания крепко стоит на ногах и активно развивается. Однако так представлялось только со стороны. Когда клиенты с заказами толпой шли в «Русский проект», Захаров и Денисов ни в чем себе не отказывали. Ездили на хороших машинах, питались в дорогих ресторанах, отдыхали в престижных отелях. По словам правоохранителей, руководители строительной компании сорили деньгами налево и направо. При этом средства они брали из тех денег, которые заказчики вносили в качестве предоплаты за строительство домов. На что они собирались строить дома и чем расплачиваться с рабочими, судя по всему, особо никто не задумывался.

Нешуточный скандал, связанный с «Русским проектом», разгорелся осенью 2015 года. В УМВД по Саранску заявили, что в полицию обратились клиенты фирмы с заявлениями о мошенничестве. Они уверяли, что внесли авансом крупные суммы в счет строительства домов, однако так и не дождались строительства жилья. Деньги клиентам компания также не возвратила. В «Русском проекте» в ответ на все вопросы ссылались на временные финансовые трудности.

Вскоре по интернету стала активно циркулировать информация, что «Русский проект» обанкротился и людям не стоит рассчитывать на возврат внесенных средств. Пострадали десятки заказчиков фирмы - жители не только Мордовии, но и соседней Нижегородской области. Все потерпевшие обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве.

Клиент «Русского проекта» скончался от инсульта, когда понял, что его обманули

Все истории потерпевших по делу похожи друг на друга. Клиенты, клюнув на разрекламированные услуги, шли в фирму, заключали договоры на строительство жилых домов, а затем переводили задаток коммерсантам. Как сообщили в МВД по РМ, суммы задатка варьировались от 200 тысяч до 1 миллиона 600 тысяч рублей. У некоторых потерпевших работы на земельных участках были приостановлены на начальном этапе, у других строительство и вовсе не начиналось. Следствие считает, что у Денисова и Захарова не было намерений и возможности исполнять взятые на себя обязательства. Авансовые платежи, которые они получали в счет оплаты строительства от заказчиков, просто похищались.

«Русский проект» причинил 61 клиенту ущерб на сумму более 27,6 миллиона рублей. «Люди сами несли нам деньги, зачем было от них отказываться», - заявил один из фигурантов дела. При этом Захаров и Денисов свой вины не признают, и оба валят все друг на друга. По словам Денисова, Захаров, будучи учредителем компании, приходил каждый месяц и брал из сейфа по 150 тысяч рублей. А в оправдание говорил, что забирает свою зарплату за месяц. И его совсем не смущало, что это были деньги клиентов, внесенные на строительство домов.

Некоторые заказчики отдавали «Русскому проекту» все свои сбережения, которые копили на протяжении нескольких лет. С одним из клиентов фирмы на почве нервного расстройства случился инсульт, от которого он скончался.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на дом, два земельных участка и два автомобиля Олега Захарова и строительной компании на сумму более 7,3 млн рублей. Однако Захаров умудрился продать арестованное имущество. В итоге против него было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Свои действия Олег Захаров объяснил просто - он находился на мели, и деньги ему требовались, чтобы хоть как-то существовать и покупать продукты.

Сейчас процесс находится в стадии судебных прений. Гособвинитель просил суд приговорить Олега Захарова и его подельника Алексея Денисова к 10 годам колонии общего режима. Приговор по громкому делу не за горами.