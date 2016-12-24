«То, что проповедуют радикалы, очень далеко от ислама»

В Мордовии на минувшей неделе гостили представители Ливана - координатор Международной лиги исламских ученых, профессор Ливанского университета Шейх Халил Аблуль-Амир Рызк и представитель посольства Ливана в России, журналист и политолог Ахмед Хадж Али. Некоторое время тому назад делегация из Мордовии во главе с муфтием Центрального духовного управления мусульман Республики Мордовия Фагимом Шафиевым посетила Ливан, теперь представители ближневосточного государства прибыли в Саранск с ответным визитом. Журналистам «ВС» удалось задать несколько вопросов профессору из Ливана, переводить беседу помогал прекрасно владеющий русским языком Ахмед Хадж Али.

Общение с ливанскими гостями проходило в Исламском культурном центре в Саранске на проспекте 70 лет Октября. До этого делегация зарубежных гостей встретилась с представителями духовенства республики, руководством Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии.

- Хотелось бы узнать вашу оценку событий на Ближнем Востоке как координатора Международной лиги исламских ученых.

- События на Ближнем Востоке - это очень серьезная проблема современности, которая касается всего мира, - говорит Шейх Халил. - Многие страны вовлечены в этот конфликт. Была попытка разжечь огонь войны между странами, вбить клин разногласий между народами мира. Все началось с развития террористических группировок, которые прикрывались исламом, но на самом деле не имели ничего общего с настоящей религией. Они совершали страшные преступления против человечества, которые полностью противоречат исламу и другим религиям. Экстремисты отрубали головы, расстреливали людей, стирали с лица земли города и села, совершали другие страшные преступления. При этом прикрывались флагом ислама. Я подчеркиваю, ислам не имеет ничего общего с террористическими движениями и тем, что они творили.

Если бы эти группировки не получили поддержку от некоторых арабских государств и западных стран, то не смогли бы сотворить столько преступлений. К счастью, в мире нашлись силы, которые смогли противостоять террористам. Россия была первой, кто вступил в противостояние с террористами.

Хотелось бы отметить главные моменты, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке. Страны, которые поддержали экстремистские группировки, сейчас говорят, что не имеют к ним никакого отношения и якобы тоже против них воюют. Это все ложь! Прежде всего, искажают правду западные средства массовой информации. Мир должен знать, что существует заговор боевиков и прозападных СМИ, в первую очередь американских. Правда заключается в том, что ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ, - прим. ред.) противостояла Россия, а не США, как говорят об этом за океаном.

Для нас большая честь противостоять этим нелюдям и сражаться в одних окопах вместе с Россией. Ваша страна пожертвовала в Сирии своими воинами ради победы над террористами. Ливан также понес большие потери в борьбе с радикальными исламистами. Мир признает, что победу над ИГИЛ одержали Россия и ее сторонники, однако есть те, кто пытается украсть нашу победу. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что это они победили терроризм. Он не имеет права этого говорить, потому что настоящие победители - это президент России Владимир Путин и его союзники.

Еще один момент, который я бы хотел затронуть, - это масштабная экспансия наркотиков при поддержке США. С 2000 года в Афганистане и других регионах с помощью Соединенных Штатов производство опия и других наркотиков увеличилось на 90%. Об этом есть достоверная информация. Призываю Россию быть осторожнее, от США исходит реальная угроза распространения наркомании.

- Какую роль, на ваш взгляд, в поддержке ИГИЛ сыграли США?

- Роль США и некоторых арабских режимов в этой поддержке значительна, они оказали военную и материальную помощь радикальным группировкам. Все это было сделано с целью противостоять России на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты пытаются полностью захватить контроль над всеми странами региона и управлять ими из Вашингтона. Одним из инструментов захвата под свой контроль не подчиняющихся США стран стали террористические группировки, главным образом ИГИЛ. Именно американцы вооружили и финансировали радикалов, чтобы с их помощью свергнуть неугодные для себя силы в Сирии, Иране, Ираке, Ливане. Поддержка США боевиков ИГИЛ имела, прежде всего, корыстный интерес со стороны американцев.

- На сегодняшний день террористы Исламского государства разбиты или они еще могут поднять голову?

- На мой взгляд, с военной точки зрения на 99% ИГИЛ уничтожено, но потерпевшие поражение террористы пытаются найти возможность перевоплотиться в другую оболочку, возможно, создать другую террористическую организацию, и рассчитывают поднять голову. Опасность от появления новых радикальных группировок грозит не только арабским странам, но и странам Запада, России. Не сомневаюсь, что США продолжат поддержку международных террористических организаций, в которых числятся тысячи боевиков. Америка будет делать все, чтобы такие организации получили распространение по всему миру, с их помощью они планируют создать серьезные проблемы неугодным странам. Важно, чтобы все страны объединили свои усилия для полного уничтожения террористов. Такие организации, как ИГИЛ, нужно уничтожать от самого корня, чтобы в дальнейшем они не могли возродиться под новой шкурой.

- Хорошо, тогда затронем идейную основу. В чем, на ваш взгляд, основное различие между истинным исламом и псевдоисламом, во имя которого творятся злодеяния?

- Наш ислам основан на ценностях и принципах братства между всеми людьми, не только мусульманами. Ислам предполагает, что мусульмане спокойно могут жить рядом с христианами, иудеями и буддистами. Идеология ИГИЛ основана на том, что, по их убеждению, они вправе убивать и уничтожать тех, кто отрицает их взгляды. Ты должен думать так же, как они, признать все их идеи, иначе сторонники ИГИЛ имеют право тебя убить. Если мы с вами попадем в руки боевиков ИГИЛ, то они нас убьют только из-за того, что мы не разделяем их идеологию, и не важно, что я мусульманин, а вы нет. Достаточно всего лишь с чем-то не согласиться, и они отрубят этому человеку голову.

- В Мордовии более 50 мечетей, абсолютное большинство мусульманских прихожан региона - законопослушные и добропорядочные граждане. Однако есть и те, кто воюет на Ближнем Востоке в рядах террористов, поддерживает экстремистов в социальных сетях. Все это происходит с подачи или при попустительстве некоторых местных имамов и проповедников. Какой посыл вы им дадите?

- Я считаю, что обращаться нужно не к имамам и проповедникам, которые льют воду на мельницу террористов и их идеологов, нужно активнее работать государственным органам и ведомствам и отделять обычных мусульман, которые придерживаются правильного умеренного ислама, от тех, кто является сторонником радикального течения. Государству нужно бросить все силы на поддержку тех мусульманских лидеров, которые активно выступают против идеологии таких организаций, как ИГИЛ. Нужно всесторонне поддерживать и помогать таким организациям, как этот центр (Исламский культурный центр в Саранске - прим. ред.). Ведь именно они противостоят экстремистской идеологии. Люди, которые работают в этом центре, обладают необходимым опытом и знаниями, чтобы объяснить всем общинам, как правильно трактовать те или иные события, рассказать, что происходит в действительности и каким должен быть ислам на самом деле.

- Что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы избавиться от негативного влияния представителей духовенства, которые разделяют радикальные идеи ислама?

- Чтобы избавиться от такого негативного влияния, нужно в первую очередь закрыть источник их финансирования и идеологической подпитки. Поражение радикалов в Сирии и Ираке создало проповедникам экстремистских течений большие проблемы. Сейчас их сторонники скрываются. Если все объединятся в борьбе с радикалами, постепенно их можно будет вовсе искоренить.

- Какой бы совет вы дали простым мусульманам, чтобы они не попали в сети исламских радикалов?

- Нужно познавать ислам из правильного источника. Каждому человеку Бог дал разум, чтобы он мог различить, что правильно, а что нет. Как мусульманин может смириться со своим «единоверцем», который режет людей, отрубает им головы? Разве пророк в Коране учит убивать? То, что проповедуют радикалы, очень далеко от ислама.

В заключение я хотел сказать, что рад был посетить вашу страну и республику. Благодарен жителям Саранска, Исламскому культурному центру за гостеприимство, нас радушно приняли, уделили внимание. В Мордовии мне понравились природа и, конечно же, доброжелательный и совестливый народ. Нам было очень комфортно ходить по улицам Саранска, мы ощущали себя здесь как дома. Мы хотели остаться в Мордовии подольше, но, к сожалению, сегодня улетаем в Санкт-Петербург.

Алексей Николаев