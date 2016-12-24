Житель Саранска задержан за семейную резню

«Орбитальная группировка»
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В Саранске по подозрению в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений задержан 57-летний мужчина.
Как поясняют в СКР, 25 февраля этого года в городе Саранске в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый несколько раз ударил ножом 38-летнюю дочь своей сожительницы. Пытавшуюся пресечь его противоправные действия 58-летнюю сожительницу он также дважды ударил ножом. После чего женщина о произошедшем сообщила в правоохранительные органы. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире. Его сожительница госпитализирована в реанимационное отделение медицинского учреждения, а ее дочь от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому предполагаемому орудию преступления.
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
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