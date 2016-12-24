В Мордовии жителя Ульяновской области будут судить за попытку изнасилования несовершеннолетней

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Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ульяновской области. Он обвиняется в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Как было установлено в ходе следствия, 6 ноября прошлого года обвиняемый находился на железнодорожном вокзале в поселке Зубова Поляна, откуда должен был уехать домой в Ульяновскую область после освобождения из мест лишения свободы. Увидев проходящую по перрону 13-летнюю девочку, он последовал за ней с целью совершения преступления. Догнав ее, он применил насилие и затащил малолетнюю в кусты, где попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера. Девочка стала кричать, и проходившая мимо женщина пресекла противоправные действия обвиняемого. Несовершеннолетняя о случившемся рассказала матери, которая обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
В рамках расследования вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью.
В СКР подчеркивают, что обвиняемый отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера и освободился из исправительного учреждения за несколько часов до совершения нового преступления.
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