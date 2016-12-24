Ремонт не на пользу?

Отдельной темой на оперативном совещании стала ситуация, которая сложилась в доме № 20 по улице Серадзской. Там произошло выпадение внешнего слоя кирпичной кладки на уровне 5-го этажа на стене одной из квартир. «По предварительным данным, случилось это от образования наледи, талые воды которой с наступлением тепла размыли кладку, - доложил глава администрации Ленинского района Александр Юткин. - Капитальный ремонт этого дома проводился в 2008 году. Подрядной организацией было «СДС-Управление строительства», а на субподряде работала чувашская компания. Возможно, при проведении работ была нарушена технология, вследствие чего и скапливается наледь. Мы выходили на место, также на осмотре были представители МЧС. Несмотря на то, что фасад здания сильно испорчен, угрозы жизни для жителей дома нет. Мы держим ситуацию на контроле. Сегодня там будет работать экспертная комиссия, которая даст свои рекомендации по дальнейшим действиям, в том числе по восстановлению кладки».

«Это говорит о том, как выполняются работы во время капитального ремонта домов, - возмутился Пётр Тултаев. - Независимо от того, кто является основным заказчиком работ - Фонд капитального ремонта или муниципалитет, к приемке работ нужно подходить взыскательнее. Та же ситуация с сосульками - почему они образовываются на кровлях, где недавно делали ремонт? Ответ один: не положили совсем или в недостаточном количестве утеплитель. Давайте за этим следить и высказывать свои претензии, чтобы не доводить до такой ситуации», - подчеркнул мэр.