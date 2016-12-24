Ремонт не на пользу?

Они возвращаются?!
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
Ларьки и палатки могут вновь появиться на улицах российских городов
В России предлагают отменить наказание за вынужденную коррупцию
Cотрудников саранской «Орбиты» и зубовополянской «Радиодетали» подозревают в получении миллионных откатов
Бывший директор «Биохимика» 47-летний Денис Швецов помимо миллионной растраты подозревается еще и в присвоении машины завода
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Инвалид из Мордовии просит президента США добиться прекращения его уголовного дела в России
Проблемы ЖКХ - одна из самых больных тем в нашей стране. Рост тарифов, некачественное выполнение работ по дому и во дворах - вот лишь малый...
6 февраля силовики провели крупномасштабную операцию против адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы...
На минувшей неделе в Ижевске состоялось заседание президиума совета Ассоциации финно-угорских народов России. Делегаты прибыли из Карелии,...
Прокурор запросил главным действующим лицам фирмы Захарову и Денисову по 10 лет колонии