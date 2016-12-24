БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ НЕ БУДЕТ ПОБЕД

«Мордовия» имеет то, что имеет

Меньше двух недель остается до матча ФК «Мордовия» - ФК «Тамбов». 3 марта домашней встречей с лидером подопечные Марата Мустафина откроют для себя весеннюю часть Олимп-Первенства ФНЛ. Свой заключительный матч на Кипре «Мордовия» проведет 20 февраля, после чего вернется домой и возобновит тренировки в Футбольно-легкоатлетическом манеже в Саранске. Результаты контрольных матчей принято проецировать на предстоящие баталии под грифом «официально». Однако необходимо понимать, что одно дело - межсезонье, и совершенно другое - матчи, формирующие турнирную таблицу.

Скромный «Муром», матчем с которым «Мордовия» завершала групповой этап, оказался вовсе не тем соперником, который сдается на милость старшим по рангу. Невооруженным глазом было заметно, что небезызвестный болельщикам Владимир Казаков стоит у руля действительно боеспособной единицы. Нет сомнений, что Сергей Ваганов и Максим Жестков, еще в прошлом сезоне выступавшие за саранскую команду, обрели себе достойное место продолжения карьеры. Футболисты «Мурома», не стесняясь, порой с ущербом для обороны, шли вперед, неплохо комбинировали и мастерски наносили удары по воротам, а ответный гол со штрафного получился просто на загляденье.

«Мордовия» определенно забила свои мячи после домашних заготовок. Сначала Владислав Адаев добил мяч в сетку после того, как Рустем Мухаметшин выполнил верховой заброс в район вратарской, где удачно поборолся за «пятнистого» Радик Юсупов. Второй гол забил вышедший на замену Никита Кирсанов, отпасовавший из центра на фланг Павлу Деревягину и оперативно получивший обратную передачу - только уже на убойную позицию прямо перед вратарем.

Став вторым в группе «А», вслед за пробившимся позже в финал «Ротором», флагман мордовского футбола добыл себе в соперники «Тюмень». Но в этом матче в отличие от трех предыдущих, к сожалению, получалось далеко не все. Смазанное начало, когда Юрий Лебедев в попытке выбить мяч угодил в собственные ворота, не могло не отразиться на ходе игры. Что называется, до кучи, к 18-й минуте «черно-бело-желтые» сварганили еще один гол, четко использовав стандартное положение (точная подача с углового и неотразимый удар головой).

Помочь в желании восстановить упущенное могло удаление Егора Глухова. Вышедшему на замену после перерыва 20-летнему полузащитнику хватило всего девяти минут, чтобы схлопотать два «горчишника», которые, как известно, моментально трансформируются в «фонарь». Однако «Тюмень», усилившая свой состав добротными легионерами с Балкан, не зря закрепила за собой репутацию крепкого орешка. В четырех матчах текущего турнира забить подопечным Горана Алексича смогли только футболисты «Чертаново». Цифры статистики говорят за то, что во втором тайме перевес полностью был на стороне «Мордовии». Но, увы, воплотить созданные моменты в голы так и не получилось.

Что ж, не будем судить строго. Тем более есть масса факторов, говорящих за то, что делать какие-либо выводы крайне преждевременно. Например, к мартовским матчам должны окончательно войти в строй центральные защитники Сергей Сухарев и Игорь Климов, «съевшие собаку» в футболе. Памятуя о короткой скамейке, игроками с солидной репутацией наши тренеры и врачи команды пока стараются не рисковать. Но и в этом существуют свои плюсы! В сложившейся обстановке отличная возможность как следует проявить себя появилась у Руслана Навлётова и Радика Юсупова. Такого объема игровой нагрузки наши доморощенные гренадеры не получали очень давно. А ведь столь полезный опыт всячески располагает к прогрессу.

«Победи мы «Ротор», в турнирном плане все могло сложиться иначе, - посетовал в одном из послематчевых интервью капитан «Мордовии» Руслан Мухаметшин. - Все возможности для победы в стартовом матче у нас были, просто немного не повезло. А так имеем то, что имеем. Но все-таки не стоит сейчас зацикливаться на результатах. Команда планомерно готовится к весенней части чемпионата. Надеемся и верим, что все будет хорошо. Сделаем все от нас зависящее. Ждем болельщиков на нашем прекрасном стадионе».

Евгений СУЛЕЙМАНОВ